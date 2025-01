Delegácia NR SR je už v Moskve, Danko má potvrdenú schôdzku s Lavrovom

Moskva 12. januára (TASR) - Delegácia Národnej rady (NR) SR navštívi v pondelok ruskú Štátnu dumu a na programe má aj stretnutia s niektorými ministrami. Podpredseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý vedie delegáciu spoločne s ďalším podpredsedom NR SR Tiborom Gašparom, v nedeľu po príchode do Moskvy oznámil, že má potvrdenú aj schôdzku s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Som prekvapený, koľko je tu čínskych áut... Trhy, ktoré tu niektoré západné firmy uvoľnili, obsadili Číňania," uviedol podpredseda parlamentu. Zároveň však skonštatoval, že na uliciach vidno aj západné autá, takže musia byť pre ne v Rusku dostupné náhradné diely.



Danko podľa vlastných slov plánuje z Moskvy sprostredkovať informácie o potravinovej sebestačnosti Ruska či náraste investícií západných firiem.



Ešte pred odletom do Moskvy spomenul, že chce ukázať, aká je situácia v Rusku a že tam obchodujú napríklad Nemci, Francúzi či Američania.



Podpredsedovia NR SR spolu s poslancami Mariánom Kérym, Jánom Mažgútom a Richardom Glückom, ale aj Adamom Lučanským navštívili v nedeľu večer moskovské divadlo Boľšoj teatr. Podľa Danka by politika nemala brániť vystupovať na tejto scéne aj slovenským umelcom a ruským umelcom zase v Bratislave či inde na Západe. "Kultúra by mala spájať národy," zdôraznil vo videu na sociálnej sieti.



Varšava neumožnila slovenskému vládnemu špeciálu využiť na túto cestu vzdušný priestor Poľska, a tak musela parlamentná delegácia letieť do Ruska okľukou cez Českú republiku, Nemecko a Baltské more. Odtiaľ potom lietadlo smerovalo cez ruskú Kaliningradskú oblasť, Litvu a Bielorusko do Ruska.