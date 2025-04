Delegácia NR SR vo Varšave zdôraznila význam jadrovej energie

Varšava 14. apríla (TASR) - Slovenská republika považuje bezemisnú energetiku za nevyhnutnú súčasť bezpečnosti Európskej únie, pričom kľúčovým pilierom jej stratégie zostáva jadrová energia. Na pondelkovom stretnutí zástupcov výborov pre životné prostredie parlamentov členských štátov EÚ to v prejave za delegáciu Národnej rady uviedol poslanec Branislav Škripek (KDH). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Podľa vyjadrenia Škripeka pre TASR bolo stanovisko slovenskej delegácie odlišné od niektorých ostatných krajín a týkalo sa to najmä využitia jadrovej energie. Slovensko so 60-percentným podielom elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach patrí v tomto ukazovateli na popredné pozície v EÚ. Po spustení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach sa tento podiel ešte zvýši. Škripek zdôraznil, že Slovensko podporuje uznanie jadrovej energie ako strategického zdroja v rámci energetickej politiky Únie.



Podľa neho Slovensko paralelne rozvíja aj obnoviteľné zdroje energie s cieľom dosiahnuť bezpečný a vyvážený energetický mix. Do roku 2030 plánuje zvýšiť ich podiel na štvrtinu, pričom sa sústreďuje najmä na využitie geotermálnej, veternej a solárnej energie, ako aj biomasy.



Škripek zároveň poukázal na potrebu modernizácie energetickej infraštruktúry, investícií do výskumu a vývoja a budovania vodíkovej infraštruktúry či batériových úložísk. Prechod na bezemisnú energetiku označil za otázku nielen ochrany klímy, ale aj geopolitickej stability a sebestačnosti. Slovensko je podľa neho pripravené aktívne sa podieľať na spoločných riešeniach v oblasti udržateľnej energetiky.



Stretnutie delegácií národných parlamentov štátov EÚ sa uskutočnilo pri príležitosti predsedníctva Poľska v Rade EÚ a otvorila ho predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawa-Bloňská. Slovenskú delegáciu tvoril poslanec Škripek a Kristína Bobáková z kancelárie NR SR.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)