Delegácia Súdnej rady SR navštívila Súdny dvor Európskej únie
Zástupcovia súdnej rady sa v rámci programu návštevy zúčastnili aj na pojednávaní pred Druhým senátom súdu.
Autor TASR
Luxemburg 9. marca (TASR) - Delegácia Súdnej rady Slovenskej republiky minulý týždeň 4. až 6. marca navštívila Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). Predstaviteľov súdnej rady v sídle SDEÚ prijali jeho predseda Koen Lenaerts, sudca Miroslav Gavalec, ako aj sudcovia Všeobecného súdu EÚ Juraj Schwarcz a Beatrix Ricziová. TASR o tom v pondelok informovalo Tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.
„Veľmi si vážim, že nás predseda SDEÚ prijal a mali sme tak možnosť s ním hovoriť nielen o odborných témach, ale aj sa neformálne porozprávať. Stretnutie s pánom Lenaertsom bolo veľmi podnetné a živé,“ uviedla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Zástupcovia súdnej rady sa v rámci programu návštevy zúčastnili aj na pojednávaní pred Druhým senátom súdu. Išlo o prejudiciálne konanie týkajúce sa verejného obstarávania, v ktorom bol Gavalec sudcom spravodajcom.
Súdna rada sa stretla aj s Naďou Daurel, poverenou vedúcou slovenskej prekladateľskej jednotky a ďalšími slovenskými pracovníkmi súdu. „Od pani Daurel sme sa dozvedeli, že uplatňovanie mnohojazyčnosti si postupne vyžiadalo inovatívne riešenia prekladov a tlmočenia. Ide o premyslený systém vopred zostaveného zoznamu pivotných jazykov a kombinácií, ktoré sú známe vopred, kde je originál preložený najskôr do pivotného jazyka a následne sa pivotná verzia prekladá do ďalších jazykov,“ vysvetlila Kosová.
