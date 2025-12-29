< sekcia Slovensko
Delostrelci na Nový rok vypália z nábrežia Dunaja 21 novoročných sálv
Vojaci zároveň žiadajú verejnosť o dodržiavanie pokynov organizátorov i vojenskej polície, ako aj vyvarovanie sa pohybu mimo vyznačeného bezpečného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Delostrelci Ozbrojených síl (OS) SR vypália na Nový rok (1. 1.) z nábrežia Dunaja v Bratislave 21 novoročných sálv. Tradičné vypálenie sa uskutoční o 14.00 h na počesť štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.
"Slávnostné salvy budú ako každoročne vypálené z ťahaných 122-milimetrových húfnic HD-30 z priestoru Viedenskej cesty za Bratislavským výstaviskom," uviedol Zemanovič. Vypálenie uskutočnia delostrelci 5. delostreleckého pluku. Súčasťou programu bude v prípade vhodného počasia koncert vojenskej hudby OS SR.
Vojaci zároveň žiadajú verejnosť o dodržiavanie pokynov organizátorov i vojenskej polície, ako aj vyvarovanie sa pohybu mimo vyznačeného bezpečného priestoru. Hovorca priblížil, že vypálenie slávnostných sálv sa deje tradične pri príležitosti významných protokolárnych aktivít, významných štátnych sviatkov či pri inaugurácii prezidenta SR.
