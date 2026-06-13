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Demeš: Návšteva Módího znamená, že SR je pre Indiu relevantný partner
Návšteva indického premiéra podľa Demeša potvrdzuje rastúci význam vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou v období zásadných geopolitických a ekonomických zmien.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Návšteva indického premiéra Naréndru Módího, ktorá sa má uskutočniť v pondelok (15. 6.) v Bratislave, je jasným signálom, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v strednej Európe. Pre TASR to uviedol bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš.
Návšteva indického premiéra podľa Demeša potvrdzuje rastúci význam vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou v období zásadných geopolitických a ekonomických zmien. Analytik poukázal na to, že táto návšteva je pre Slovensko mimoriadne významná a historická udalosť, ktorá predstavuje vyvrcholenie viac než troch desaťročí budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou. „Od nadviazania diplomatických vzťahov v januári 1993 sa spolupráca medzi oboma krajinami postupne rozširovala v politickej, ekonomickej, vedeckej, vzdelávacej i kultúrnej oblasti. Slovensko doposiaľ navštívili dvaja prezidenti Indie - Shankar Dayal Sharma v roku 1996 a prezidentka Droupadi Murmu v roku 2025,“ povedal Demeš.
Premiér Módí a jeho delegácia absolvujú sériu rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR a členmi vlády. Podľa Demeša sa očakáva, že návšteva prinesie nové impulzy pre rozvoj hospodárskej spolupráce, investícií, inovácií, výskumu a technologických partnerstiev. „India je dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich veľkých ekonomík sveta a zároveň významným hráčom v oblastiach informačných technológií, umelej inteligencie, farmaceutického priemyslu, energetiky či vesmírnych technológií. Pre Slovensko predstavuje veľký potenciál nielen ako exportný trh, ale aj ako zdroj investícií a technologických partnerstiev,“ uviedol analytik. Vzájomný obchod, ako tvrdí Demeš, dosiahol v roku 2025 približne 1,6 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyššiu úroveň. „Na Slovensku dnes pôsobí viacero významných indických investorov a ich počet postupne rastie. Významným faktorom sú aj ľudské kontakty - na Slovensku žije a pracuje viac ako 10.000 občanov Indie vrátane približne 500 vysokoškolských študentov,“ priblížil. Premiér Módí sa počas návštevy stretne aj s predstaviteľmi tejto komunity.
India v súčasnosti patrí medzi rozhodujúce svetové mocnosti - z politického, ekonomického, bezpečnostného, technologického aj demografického hľadiska. Je štvrtou najväčšou ekonomikou. Je členom skupiny G20, zohráva kľúčovú úlohu v indopacifickom regióne a čoraz výraznejšie ovplyvňuje globálne diskusie o bezpečnosti, klíme, energetike, digitalizácii či reforme medzinárodných inštitúcií. „Preto sa všetci významní globálni aktéri vrátane EÚ snažia rozvíjať strategické partnerstvo s Indiou. India a EÚ uzavreli v januári 2026 najväčšiu obchodnú dohodu, ktorá svojím významom presahuje všetky podobné dohody, ktoré doposiaľ uzavrela India či EÚ. Významnú úlohu pri jej príprave a rozvoji zohral aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Slovensko môže z tohto zbližovania Európy a Indie výrazne profitovať, ak dokáže včas identifikovať oblasti spoločného záujmu a aktívne ich rozvíjať,“ vysvetlil Demeš.
Návšteva premiéra Módího na Slovensku nie je podľa Demeša len významným diplomatickým gestom. „Predstavuje aj príležitosť zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré chcú byť súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a Indiou v 21. storočí,“ uzavrel.
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok prijme predsedu indickej vlády, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. V rámci pondelkovej oficiálnej návštevy predseda indickej vlády Naréndra Módí absolvuje taktiež rokovanie, pracovný obed a program s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).
Návšteva indického premiéra podľa Demeša potvrdzuje rastúci význam vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou v období zásadných geopolitických a ekonomických zmien. Analytik poukázal na to, že táto návšteva je pre Slovensko mimoriadne významná a historická udalosť, ktorá predstavuje vyvrcholenie viac než troch desaťročí budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou. „Od nadviazania diplomatických vzťahov v januári 1993 sa spolupráca medzi oboma krajinami postupne rozširovala v politickej, ekonomickej, vedeckej, vzdelávacej i kultúrnej oblasti. Slovensko doposiaľ navštívili dvaja prezidenti Indie - Shankar Dayal Sharma v roku 1996 a prezidentka Droupadi Murmu v roku 2025,“ povedal Demeš.
Premiér Módí a jeho delegácia absolvujú sériu rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR a členmi vlády. Podľa Demeša sa očakáva, že návšteva prinesie nové impulzy pre rozvoj hospodárskej spolupráce, investícií, inovácií, výskumu a technologických partnerstiev. „India je dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich veľkých ekonomík sveta a zároveň významným hráčom v oblastiach informačných technológií, umelej inteligencie, farmaceutického priemyslu, energetiky či vesmírnych technológií. Pre Slovensko predstavuje veľký potenciál nielen ako exportný trh, ale aj ako zdroj investícií a technologických partnerstiev,“ uviedol analytik. Vzájomný obchod, ako tvrdí Demeš, dosiahol v roku 2025 približne 1,6 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyššiu úroveň. „Na Slovensku dnes pôsobí viacero významných indických investorov a ich počet postupne rastie. Významným faktorom sú aj ľudské kontakty - na Slovensku žije a pracuje viac ako 10.000 občanov Indie vrátane približne 500 vysokoškolských študentov,“ priblížil. Premiér Módí sa počas návštevy stretne aj s predstaviteľmi tejto komunity.
India v súčasnosti patrí medzi rozhodujúce svetové mocnosti - z politického, ekonomického, bezpečnostného, technologického aj demografického hľadiska. Je štvrtou najväčšou ekonomikou. Je členom skupiny G20, zohráva kľúčovú úlohu v indopacifickom regióne a čoraz výraznejšie ovplyvňuje globálne diskusie o bezpečnosti, klíme, energetike, digitalizácii či reforme medzinárodných inštitúcií. „Preto sa všetci významní globálni aktéri vrátane EÚ snažia rozvíjať strategické partnerstvo s Indiou. India a EÚ uzavreli v januári 2026 najväčšiu obchodnú dohodu, ktorá svojím významom presahuje všetky podobné dohody, ktoré doposiaľ uzavrela India či EÚ. Významnú úlohu pri jej príprave a rozvoji zohral aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Slovensko môže z tohto zbližovania Európy a Indie výrazne profitovať, ak dokáže včas identifikovať oblasti spoločného záujmu a aktívne ich rozvíjať,“ vysvetlil Demeš.
Návšteva premiéra Módího na Slovensku nie je podľa Demeša len významným diplomatickým gestom. „Predstavuje aj príležitosť zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré chcú byť súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a Indiou v 21. storočí,“ uzavrel.
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok prijme predsedu indickej vlády, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. V rámci pondelkovej oficiálnej návštevy predseda indickej vlády Naréndra Módí absolvuje taktiež rokovanie, pracovný obed a program s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).