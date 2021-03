DEMISIA: Kolíková končí na ministerstve spravodlivosti

Bratislava 23. marca (Teraz.sk/TASR) - Ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) končí na svojej pozícii a podáva demisiu. Informovala o tom predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na tlačovej konferencii.



"Z vlády odchádza ministerka, na ktorej prácu sme veľmi hrdí. Je to jej osobné rozhodnutie," povedala Remišová.



Ako uviedla Mária Kolíková, dodnes je presvedčená, že táto koalícia má stále šancu byť vládou zmeny. V prípade dohody koaličných strán je pripravená sa na post ministerky spravodlivosti vrátiť.



"Podmienky premiéra sú splnené a som presvedčená, že k rekonštrukcii vlády môže prísť," dodala Kolíková. Očakáva, že po demisii Richarda Sulíka (SaS) a jej, by mal so svojou demisiou prísť aj premiér Igor Matovič (OĽaNO).



Šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská doplnila, že strana mieni Kolíkovú podporovať za ministerku spravodlivosti, ak dôjde k rekonštrukcii vlády. Za ľudí naďalej dúfa v zachovanie štvorkoalície.



V prípade, že sa koalícia nedokáže dohodnúť, je na demisiu pripravená aj predsedníčka strany Za ľudí a zároveň ministerka informatizácie Veronika Remišová. "Ak budem vidieť, že rokovania nikam nevedú, oznámim svoje rozhodnutie tak, ako dnes Mária Kolíková," vyhlásila Remišová.



Remišová naznačila, že rozhodnutie v tomto smere chce prijať v pondelok na budúci týždeň. " Neberte to ako ultimáta, ale ako úprimnú snahu, aby sa vládna kríza vyriešila," povedala.



Kolíková podala demisiu po tom, ako premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z vlády (už odstúpil, pozn. TASR), odstúpenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej i podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).