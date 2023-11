Demokrati budú mať v decembri snem, voliť si majú nové vedenie

Bratislava 1. novembra (TASR) - Strana Demokrati bude mať snem 2. decembra. Má si na ňom voliť nové vedenie. Vyplýva to z vyjadrenia tlačového oddelenia strany pre TASR.



"Snem Demokratov bude 2. decembra, k tomuto dátumu sa vzdalo celé predsedníctvo funkcií, bude sa teda voliť komplet nanovo," uviedla strana. Bývalý poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Miroslav Kollár už oficiálne ohlásil koniec v aktívnej politike.



Po septembrových predčasných parlamentných voľbách viaceré strany avizovali snemy, na ktorých by vyhodnotili aj výsledky volieb. Demokrati sa do parlamentu nedostali, naďalej avizovali plán byť stredovou stranou, ktorá bude prinášať pokoj a riešenia.