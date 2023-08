Demokrati sú za zverejňovanie úverových zmlúv politických strán

Bratislava 14. augusta (TASR) - Politické strany, ktoré si na predvolebnú kampaň zoberú úver, by mali v budúcnosti zverejňovať celú zmluvu s bankou. Do budúcnosti to chce presadiť mimoparlamentná strana Demokrati, informovali v pondelok na tlačovej konferencii jej predstavitelia. Voliči by sa tak mali dozvedieť aj informácie, ktoré v súčasnosti nie sú známe, napríklad kto ručí za takýto úver.



Zákon o politických stranách už v súčasnosti stanovuje viaceré informácie, ktoré musí zverejniť strana, keď si berie pôžičku. Napríklad odkiaľ si ju berie, aká je jej suma, úrok či doba splatnosti. Podľa člena predsedníctva Demokratov Juraja Šeligu má však tento zákon jednu dieru. Nie je totiž potrebné zverejniť človeka alebo majetok, ktorým sa ručí za pôžičku. Toto podľa neho využíva napríklad strana Hlas, ktorá informovala o vysokom úvere, ale nepovedala, kto im zaň ručí. Tvrdenie, že sa dá ručiť preferenciami v predvolebných prieskumoch, označil za nepravdivé.



"Aby sa to do budúcnosti neopakovalo, ak nás voliči pošlú do parlamentu, presadíme takú zmenu zákona, že politické strany v predvolebnej kampani budú musieť zverejniť celú zmluvu s bankou. Niekto môže povedať, že je to bankové tajomstvo. Máme za to, že v tomto bankové tajomstvo ustupuje verejnému záujmu," zdôraznil Šeliga.



Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská v tejto súvislosti upozornila, že v minulosti malo Slovensko niektoré vlády, ktoré vládli nie v prospech všetkých občanov, ale len malej skupinky ľudí. "Často to začalo úplne nenápadne, predvolebným financovaním politických strán. To, čo sa mohlo tváriť pred voľbami ako pôžička, sa po voľbách stalo obrovským bremenom. Zrazu sa politické strany správali inak, ako by sme očakávali. Neboli slobodnou koalíciou, ktorá vznikla vo voľbách, ale zrazu nám vládli vazali oligarchov, ktorí ich štedro pred voľbami financovali," dodala.