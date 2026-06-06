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Demokrati chcú spolupracovať s demokratickými a proeurópskymi stranami
Republiková rada zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom strany v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách.
Autor TASR
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Košice 6. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati chce spolupracovať s demokraticky a proeurópsky orientovanými stranami. Republiková rada strany, ktorá v sobotu zasadla v Košiciach, prijala v tomto smere uznesenie, ktorým poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní s Progresívnym Slovenskom, stranou Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratickým hnutím, Hnutím Slovensko a Maďarskou alianciou o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica (Smer-SD).
„Je najvyšší čas prestať sa hrať s lopatkami na pieskovisku a nastúpiť na víťaznú mentalitu. Roberta Fica neporazíme vzájomnými útokmi medzi opozičnými stranami. Porazíme ho spoluprácou, rešpektom a spoločným cieľom vrátiť Slovensku slušnosť, spravodlivosť a dôveru v štát,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Cieľom rokovaní je vytvorenie predpokladov pre vznik zodpovednej, odbornej a dôveryhodnej alternatívy k súčasnej vláde. „Musíme sa spolu priamo rozprávať, odborne aj politicky, a pripravovať sa na budúcnosť, hľadať koordináciu a spôsob, ako politicky poraziť Roberta Fica,“ dodáva podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa. Za ten označili výmenu súčasnej vlády a návrat Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity.
„Finalizujeme 100 konkrétnych bodov, ktoré musí nová vláda urobiť v prvých 100 dňoch a sú základom pre programové vyhlásenie,“ dodal Naď s tým, že program predstavia na najbližšej republikovej rade. „Základom však je rovná daň, obnova Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), reforma prokuratúry, preukazovanie pôvodu majetku, podpora mladých rodín a rozvoja bývania či Slovensko pevne ukotvené v Európskej únii a NATO,“ vymenoval predseda.
Republiková rada zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom strany v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách. Demokrati sa venovali aj téme referenda a opätovne vyzvali opozičných partnerov, aby sa k nemu verejne prihlásili a podporili ho. „Je to dôležitý hodnotový zápas proti papalášizmu, beztrestnosti a arogancii moci. Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude hospodáriť zodpovedne a v prospech ľudí, ÚŠP a NAKA, a najmä koniec tejto vlády,“ dodávajú Demokrati.
„Je najvyšší čas prestať sa hrať s lopatkami na pieskovisku a nastúpiť na víťaznú mentalitu. Roberta Fica neporazíme vzájomnými útokmi medzi opozičnými stranami. Porazíme ho spoluprácou, rešpektom a spoločným cieľom vrátiť Slovensku slušnosť, spravodlivosť a dôveru v štát,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Cieľom rokovaní je vytvorenie predpokladov pre vznik zodpovednej, odbornej a dôveryhodnej alternatívy k súčasnej vláde. „Musíme sa spolu priamo rozprávať, odborne aj politicky, a pripravovať sa na budúcnosť, hľadať koordináciu a spôsob, ako politicky poraziť Roberta Fica,“ dodáva podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa. Za ten označili výmenu súčasnej vlády a návrat Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity.
„Finalizujeme 100 konkrétnych bodov, ktoré musí nová vláda urobiť v prvých 100 dňoch a sú základom pre programové vyhlásenie,“ dodal Naď s tým, že program predstavia na najbližšej republikovej rade. „Základom však je rovná daň, obnova Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), reforma prokuratúry, preukazovanie pôvodu majetku, podpora mladých rodín a rozvoja bývania či Slovensko pevne ukotvené v Európskej únii a NATO,“ vymenoval predseda.
Republiková rada zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom strany v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách. Demokrati sa venovali aj téme referenda a opätovne vyzvali opozičných partnerov, aby sa k nemu verejne prihlásili a podporili ho. „Je to dôležitý hodnotový zápas proti papalášizmu, beztrestnosti a arogancii moci. Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude hospodáriť zodpovedne a v prospech ľudí, ÚŠP a NAKA, a najmä koniec tejto vlády,“ dodávajú Demokrati.