Demokrati hovoria o rodinkárstve vo vedení polície

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati obvinila prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka z rodinkárstva. Na riadiace funkcie v Policajnom zbore mali byť menovaní jeho rodinní príslušníci. Solákova manželka podľa predstaviteľov strany zároveň pracuje na Ministerstve vnútra SR. Oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru pre TASR uviedlo, že vyjadrenia o Solákovej manželke sa nezakladajú na pravde a nominácie na riadiace pozície v zbore sú v súlade so zákonom.



"Na Zemplíne mala službu vyšetrovateľka - manželka riaditeľa poriadkovej polície. Istý muž sa v tom čase zabarikádoval v sklade so zbraňou a namiesto pokynu na rýchly zásah prišiel pokyn, aby policajti počkali, kým skončí služba pani manželke. Hodiny a hodiny bol muž na mieste a policajti strážili celú noc objekt len preto, aby sa ráno služby vymenili a prišli iní policajti. Padol výstrel, našťastie sa nikomu nič nestalo, no týmto priamym pokynom ´čakať´ sa situácia extrémne vyhrotila," vyhlásil podpredseda strany Juraj Šeliga.



Polícia tvrdí, že v súvislosti s prípadom z augusta tohto roka nariadilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach kontrolu, na základe ktorej zistilo pochybenia a vyvodilo dôsledky.



Šeliga zároveň upozornil, že policajným funkcionárom v Humennom je švagor policajného prezidenta Soláka. Jeho druhý švagor má podľa neho zároveň pracovať na "vysokej pozícii" v Národnej protidrogovej jednotke.



Policajné prezídium sa bráni, že zákon zakazuje iba pôsobenie blízkych osôb na pozíciách, ktoré sú v hierarchii priamo pod sebou. "Okresných riaditeľov do funkcie ustanovuje krajský riaditeľ Policajného zboru," argumentuje prezídium.