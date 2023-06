Demokrati idú do volieb spolu s Jablkom L. Ďuriš Nicholsonovej

Bratislava 5. júna (TASR) - Mimoparlamentní Demokrati idú do volieb spoločne so vznikajúcou stranou europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Presadzovať chcú spoločné priority. Osobnosti zo strany Jablko dostanú posledných päť miest na kandidátnej listine Demokratov.



"S takýmto kompromisom sme spokojní," deklarovala Ďuriš Nicholsonová s tým, že pôvodne požadovali posledných 20 miest na kandidátke. Druhou požiadavkou bolo, aby sa financie vložené na transparentný účet Demokratov zo strany Jablka využili na propagáciu jej kandidátov. Podčiarkla, že dohoda je o demokracii a nie o stranách, ktoré ju vytvorili. Zdôraznila potrebu spolupráce menších strán a nevidí prekážky v tom, aby v spájaní pokračovali.



Predseda strany Demokrati Eduard Heger zdôraznil ambíciu vytvoriť aj po voľbách proreformnú vládu. "V mnohých našich programových tézach nachádzame spoločné cesty," uviedol šéf Demokratov. Na margo ďalšieho spájania sa a rokovaní poznamenal, že na ich strane vôľa je. Apeluje pritom aj na spoluprácu konzervatívneho a liberálneho spektra.



Ďuriš Nicholsonová už dávnejšie informovala, že jej subjekt vyzbieral podpisy potrebné na registráciu strany, a avizovala, že ak nebudú mať dostatočné preferencie, pôjdu cestou spájania alebo z boja odstúpia.



Demokrati rokovali o možnej spolupráci napríklad aj s Modrými okolo Mikuláša Dzurindu, ktorí idú do volieb s Mostom-Híd. Heger rokoval aj s KDH, ktoré chce ísť do volieb samostatne.



Predčasné voľby do Národnej rady SR majú byť v sobotu 30. septembra. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zatiaľ termín oficiálne nevyhlásil.