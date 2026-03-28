Demokrati mienia, že prezident pri referende hľadá výhovorky
Vo vyhlásení zároveň naznačujú, že prezidentovo váhanie súvisí s jeho inklináciou k súčasnej koalícii.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini môže s pokojným svedomím vyhlásiť referendum. Musí však skutočne chcieť. Mimoparlamentná strana Demokrati to uviedla v reakcii na slová hlavy štátu v diskusnej relácii Sobotné dialógy, že vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády bude ešte posudzovať.
„Pán prezident na jednej strane hovorí, že je zástancom referenda a že by ho ‚chcel‘, no na druhej strane jedným dychom hľadá výhovorky a vinníkov, na ktorých by sa mohol vyhovoriť a na koho preniesť zodpovednosť za to, aby referendum nevyhlásil,“ mienia Demokrati.
Vo vyhlásení zároveň naznačujú, že prezidentovo váhanie súvisí s jeho inklináciou k súčasnej koalícii. Aktuálne znenie ústavy podľa Demokratov prezidentovi umožňuje vyhlásiť referendum so všetkými troma otázkami.
Prezident v relácii Sobotné dialógy pripomenul situáciu, keď sa na Ústavný súd SR obrátila jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová a súd povedal, že referendom sa nedá skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády. Tvrdí, že o budúcnosti takéhoto referenda rozhodli možno aj Demokrati, pretože za vlády ich predstaviteľa a vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera prišiel návrh zmeny ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj referendom, lenže vtedajší koaliční poslanci to nepodporili. „Prezidentka obrátením sa na Ústavný súd a rozhodnutie Ústavného súdu a zároveň Demokrati, ktorí nepodporili zmenu ústavy, aby referendum v ústave mohlo byť, kvázi akoby rozhodli aj o svojom vlastnom referende,“ povedal Pellegrini k predloženej petícii
Demokrati v pondelok (23. 3.) odovzdali vyzbieraných vyše 384.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Cieľom referenda je predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica.
„Pán prezident na jednej strane hovorí, že je zástancom referenda a že by ho ‚chcel‘, no na druhej strane jedným dychom hľadá výhovorky a vinníkov, na ktorých by sa mohol vyhovoriť a na koho preniesť zodpovednosť za to, aby referendum nevyhlásil,“ mienia Demokrati.
Vo vyhlásení zároveň naznačujú, že prezidentovo váhanie súvisí s jeho inklináciou k súčasnej koalícii. Aktuálne znenie ústavy podľa Demokratov prezidentovi umožňuje vyhlásiť referendum so všetkými troma otázkami.
Prezident v relácii Sobotné dialógy pripomenul situáciu, keď sa na Ústavný súd SR obrátila jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová a súd povedal, že referendom sa nedá skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády. Tvrdí, že o budúcnosti takéhoto referenda rozhodli možno aj Demokrati, pretože za vlády ich predstaviteľa a vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera prišiel návrh zmeny ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj referendom, lenže vtedajší koaliční poslanci to nepodporili. „Prezidentka obrátením sa na Ústavný súd a rozhodnutie Ústavného súdu a zároveň Demokrati, ktorí nepodporili zmenu ústavy, aby referendum v ústave mohlo byť, kvázi akoby rozhodli aj o svojom vlastnom referende,“ povedal Pellegrini k predloženej petícii
Demokrati v pondelok (23. 3.) odovzdali vyzbieraných vyše 384.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Cieľom referenda je predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica.