Demokrati nerátajú s tým, že by z boja odstúpili pre nízke preferencie

Bratislava 2. augusta (TASR) - Strana Demokrati neráta so scenárom, že by z politického volebného boja odstúpila. Chce ešte zabojovať o hlasy voličov. Uviedla to volebná líderka strany Andrea Letanovská na stredajšej tlačovej konferencii. Reagovala tak na otázku o nízkych preferenciách strany.



Letanovská uviedla, že predvolebné prieskumy berú vážne. Na ich základe podľa nej možno po voľbách rátať s dvoma scenármi, a to s vládou Smeru-SD, Hlasu-SD a fašistov alebo s tým, že kabinet bude zostavovať Progresívne Slovensko. To podľa nej nemá skúsenosti s vládnutím v ťažkých časoch a bolo by vystavené spolupráci s partnermi, ktorí "už ukázali, čoho sú schopní". "Keď bude vládnuť so Sulíkom a Matovičom, nič dobré nás nečaká," tvrdí. Jedinú možnosť na zostavenie stabilnej vlády vidí Letanovská v tom, že jej súčasťou budú aj Demokrati.



Čo sa týka nízkych volebných preferencií strany, podľa Letanovskej sú v rovnakej zóne ohrozenia aj koalícia OĽANO a priatelia či SaS. Tieto strany nevylúčila z prípadnej povolebnej spolupráce, vyhranila sa však voči správaniu Igora Matoviča (OĽANO a priatelia) či Richarda Sulíka (SaS).



Myslí si, že hnutie OĽANO a priatelia nemá koaličný potenciál, keďže svoj vstup do koalície podmieňuje odmenou 500 eur za účasť vo voľbách. Podľa Letanovskej sa tak Matovič sám vylúčil zo spolupráce, jeho hnutie označila za prepadnuté hlasy. Na margo SaS dodala, že ak sa po voľbách ocitnú spolu v parlamente, Demokrati s liberálmi budú rokovať. Verí, že SaS nedopustí, aby bola aj ďalšia vláda závislá od vrtochov Sulíka.



Podľa Letanovskej majú Demokrati pripravenú sériu opatrení, ktorými chcú vo vláde pomôcť ľuďom. Za priority označila stabilizáciu zdravotníctva, sociálnu pomoc slabším, podporu zamestnanosti, spravodlivosť a právny štát, ale aj jasné zahraničnopolitické prozápadné smerovanie Slovenska.