Demokrati: Nesmieme dopustiť, aby princípy SNP ukradli extrémistické s

Bratislava 29. augusta (TASR) - Nesmieme dopustiť, aby slobodné Slovensko a princípy Slovenského národného povstania (SNP) ukradli extrémistické sily. Pri príležitosti 79. výročia od začiatku povstania to uviedla volebná líderka strany Demokrati Andrea Letanovská.



Výročie SNP považuje za spomienku na vzdor Slovákov proti zdanlivo nevyhnutnému zlu. "História nám dáva návod, ako sa nevzdať, ako bojovať za slobodu," zdôraznila.



Predseda strany Eduard Heger poukázal na to, že si treba pamätať aj na tých, ktorí sa stali obeťami hrôz druhej svetovej vojny a zaplatili za to životom. "Pamätajme na tých, ktorí keď zlo dopadalo na nevinných, nestránili zrak bokom a postavili sa mu," podotkol Heger.



Jaroslav Naď hovorí o odkaze SNP pri pokračovaní budovania demokratického štátu. "Je našou morálnou a občianskou povinnosťou ctiť pamiatku tých, ktorí svoje životy položili alebo ohrozili za lepšiu budúcnosť nášho národa," doplnil Juraj Šeliga v stanovisku strany, ktoré TASR poskytol Matúš Mandrák z jej tlačového oddelenia.