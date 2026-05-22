< sekcia Slovensko
Demokrati podozrievajú tender k odstráneniu sedimentov v Dunaji
Strana nerozumie, prečo Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pribral do konzorcia taliansku firmu. SVP kritiku odmietol.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati hovorí o podozrivých okolnostiach tendra k zákazke na odstraňovanie sedimentov v Dunaji. Nerozumie, prečo Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pribral do konzorcia taliansku firmu. SVP kritiku odmietol. Vysvetlil, že k rozhodnutiu o vytvorení konzorcia prišlo s ohľadom na rozsah zákonných povinností a potrebu zabezpečiť ich kontinuálne plnenie. Voči tvrdeniam sa ohradil aj štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV). Poukázal pritom na to, že súťaž sa realizovala zákonne.
„Vodohospodárska výstavba uzavrela 17. apríla tohto roku zmluvu s konzorciom SVP a talianskej spoločnosti Nautilus na bagrovanie sedimentov z dunajského dna za 27.062.441,55 eura. Podľa našich informácií sa ešte nikdy za celú dobu pôsobenia SVP nestalo, že by takto posunul inému, navyše zahraničnému subjektu, zákazku, na ktorú by mal mať vlastné kapacity,“ skonštatovali Demokrati.
Upozornili na to, že verejnosť nevie, kto má aké práce vykonávať a koľko za ne fakturovať. „SVP a Nautilus už v decembri uzavreli tzv. zmluvu o združení, podľa ktorej mali práce vykonávať a fakturovať 50 na 50. Následne sa však po ukončení verejného obstarávania podpísal dodatok, ktorý umožňuje celých 27 miliónov eur prihrať talianskej firme,“ podotkli. Hovorili aj o pochybnostiach okolo verejnej súťaže. Vyzvali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby podozrivé okolnosti vysvetlil.
SVP sa voči tvrdeniam ohradil. Upozornil na to, že má s ťažbou sedimentov dlhoročné skúsenosti a o pripravovaný tender sa aktívne zaujímal. „Po identifikovaní požadovaných objemov sedimentov, ktoré bolo potrebné odťažiť, podnik vykonal interný audit svojich kapacitných možností vzhľadom na predpokladané termíny realizácie zákazky,“ ozrejmil hovorca SVP Marián Bocák. Poukázal pri tom na to, že SVP plní rozsiahle zákonné povinnosti na celom území SR a ešte aj zabezpečuje viaceré významné investičné a revitalizačné projekty.
„Tieto aktivity viažu významnú časť technických aj personálnych kapacít. Práve s ohľadom na rozsah zákonných povinností a potrebu zabezpečiť ich kontinuálne plnenie pristúpilo vedenie SVP k rozhodnutiu vytvoriť konzorcium so spoločnosťou Nautilus, ktorá patrí medzi významné európske subjekty pôsobiace v oblasti ťažby sedimentov z vodných tokov, čo bolo predmetom verejného obstarávania. Cieľom bolo efektívne rozdelenie kapacít pri zachovaní riadneho výkonu všetkých zákonných úloh podniku,“ dodal.
SVP vysvetlil, že prostredníctvom tohto konzorcia sa zúčastnil na verejnom obstarávaní. Odmietol, že by išlo o garážovú firmu. „Na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií a ponúknutej ceny sa predmetné konzorcium stalo víťazom tejto súťaže,“ povedal s tým, že celý proces prebehol v súlade s platnou legislatívou a pravidlami medzinárodného verejného obstarávania.
Voči tvrdeniam Demokratov sa ohradila aj Vodohospodárska výstavba. „Zákazka bola realizovaná postupom verejnej súťaže s uverejnením vo Vestníku verejného obstarávania, ako aj Európskom vestníku a súťažné podklady boli bez obmedzení dostupné neobmedzenému okruhu záujemcov. V zákazke bola použitá elektronická aukcia, ktorá bola zrealizovaná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov. V lehote na predkladanie ponúk boli doručené tri ponuky uchádzačov, z ktorých dve ponuky boli vylúčené z dôvodov uvedených v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti,“ dodala.
„Vodohospodárska výstavba uzavrela 17. apríla tohto roku zmluvu s konzorciom SVP a talianskej spoločnosti Nautilus na bagrovanie sedimentov z dunajského dna za 27.062.441,55 eura. Podľa našich informácií sa ešte nikdy za celú dobu pôsobenia SVP nestalo, že by takto posunul inému, navyše zahraničnému subjektu, zákazku, na ktorú by mal mať vlastné kapacity,“ skonštatovali Demokrati.
Upozornili na to, že verejnosť nevie, kto má aké práce vykonávať a koľko za ne fakturovať. „SVP a Nautilus už v decembri uzavreli tzv. zmluvu o združení, podľa ktorej mali práce vykonávať a fakturovať 50 na 50. Následne sa však po ukončení verejného obstarávania podpísal dodatok, ktorý umožňuje celých 27 miliónov eur prihrať talianskej firme,“ podotkli. Hovorili aj o pochybnostiach okolo verejnej súťaže. Vyzvali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby podozrivé okolnosti vysvetlil.
SVP sa voči tvrdeniam ohradil. Upozornil na to, že má s ťažbou sedimentov dlhoročné skúsenosti a o pripravovaný tender sa aktívne zaujímal. „Po identifikovaní požadovaných objemov sedimentov, ktoré bolo potrebné odťažiť, podnik vykonal interný audit svojich kapacitných možností vzhľadom na predpokladané termíny realizácie zákazky,“ ozrejmil hovorca SVP Marián Bocák. Poukázal pri tom na to, že SVP plní rozsiahle zákonné povinnosti na celom území SR a ešte aj zabezpečuje viaceré významné investičné a revitalizačné projekty.
„Tieto aktivity viažu významnú časť technických aj personálnych kapacít. Práve s ohľadom na rozsah zákonných povinností a potrebu zabezpečiť ich kontinuálne plnenie pristúpilo vedenie SVP k rozhodnutiu vytvoriť konzorcium so spoločnosťou Nautilus, ktorá patrí medzi významné európske subjekty pôsobiace v oblasti ťažby sedimentov z vodných tokov, čo bolo predmetom verejného obstarávania. Cieľom bolo efektívne rozdelenie kapacít pri zachovaní riadneho výkonu všetkých zákonných úloh podniku,“ dodal.
SVP vysvetlil, že prostredníctvom tohto konzorcia sa zúčastnil na verejnom obstarávaní. Odmietol, že by išlo o garážovú firmu. „Na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií a ponúknutej ceny sa predmetné konzorcium stalo víťazom tejto súťaže,“ povedal s tým, že celý proces prebehol v súlade s platnou legislatívou a pravidlami medzinárodného verejného obstarávania.
Voči tvrdeniam Demokratov sa ohradila aj Vodohospodárska výstavba. „Zákazka bola realizovaná postupom verejnej súťaže s uverejnením vo Vestníku verejného obstarávania, ako aj Európskom vestníku a súťažné podklady boli bez obmedzení dostupné neobmedzenému okruhu záujemcov. V zákazke bola použitá elektronická aukcia, ktorá bola zrealizovaná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov. V lehote na predkladanie ponúk boli doručené tri ponuky uchádzačov, z ktorých dve ponuky boli vylúčené z dôvodov uvedených v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti,“ dodala.