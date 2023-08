Demokrati považujú negatívne výroky ZOP o Budajovi za neoprávnené

Bratislava 25. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati považuje negatívne výroky Zväzu odpadového priemyslu (ZOP) na adresu bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja za neoprávnené a zavádzajúce verejnosť pred tohtoročným voľbami. Pre TASR to uviedol Matúš Mandrák z tlačového oddelenia strany.



"Ján Budaj ako minister otvorene pomenúval problémy v oblasti ochrany životného prostredia. Vzbudil tak záujem verejnosti, vďaka ktorému presadil aj také reformy, na ktoré si jeho predchodcovia netrúfali. Týka sa to aj oblasti cirkulárnej ekonomiky (odpadov), v ktorej pôsobia podnikatelia - členovia ZOP," uviedol Mandrák.



Strana tvrdí, že Budaj nebránil budovaniu nových zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu. Spaľovanie odpadu považoval za súčasť vývoja cirkulárnej ekonomiky. Spomína tiež, že počas uplynulých troch rokov ponúklo ministerstvo životného prostredia samosprávam aj podnikateľom peniaze na budovanie triedičiek odpadov, recyklačné jednotky, úpravu odpadov aj na zber kuchynského odpadu. "Zo spomínaných výziev ostávali nevyužité rádovo desiatky miliónov eur. To značí, že ponuka zo strany rezortu prekračovala absorpčnú schopnosť tohto prostredia," tvrdia Demokrati.



Pokračujú, že exminister riešil nízke poplatky za uloženie odpadov na skládku, ktoré zvýhodňovali skládkovanie. Riešil tiež spracovanie zahraničného rádioaktívneho odpadu či nelegálny dovoz odpadov zo zahraničia. Zaviedol zber biologicky rozložiteľného odpadu aj zálohovanie PET fliaš.



Slovensko podľa ZOP stagnuje v oblasti nakladania s odpadmi. Situáciu v odvetví spracovania odpadu podľa ZOP mimoriadne zhoršil exminister Budaj. Namiesto riešenia reálnych problémov spracovateľských kapacít tlačil sektor do marketingovo atraktívnych vecí, tvrdia. "Pre nekompetentnosť a neodbornosť politických nominantov v kresle ministra životného prostredia nám v oblasti spracovania odpadov chýba elementárna technická infraštruktúra," uviedol zväz.