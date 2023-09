Demokrati predstavili kľúčové priority pomoci životnému prostrediu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Schválenie klimatického zákona, pokračovanie reformy národných parkov, rozšírenie programu Obnov dom či zmena škodlivých stavebných zákonov. To sú kľúčové priority plánu pomoci životnému prostrediu strany Demokrati. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol expert strany na životné prostredie Michal Kiča.



Slovensko podľa Demokratov čakajú výzvy spojené s hrozbou sucha a extrémnych horúčav, potreba obnovy prírody, podpory masívneho rozvoja cirkulárnej ekonomiky a odstraňovania environmentálnych záťaží.



"Príroda je pre nás strategický partner. Našou víziou je dlhší a kvalitnejší život bez chorôb a na to, aby sa to splnilo, potrebujeme mať zelenšie mestá, čistý vzduch a dostatok pitnej vody," uviedla volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská.