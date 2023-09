Demokrati: Prioritami sú zdravotníctvo, silné samosprávy a prokuratúra

Bratislava 18. septembra (TASR) - Strana Demokrati plánuje skrátiť čakanie pacientov na vyšetrenie i liečbu. Chce tiež posilniť kompetencie samospráv. Presadzuje aj reformu prokuratúry. V rozhovore to uviedla volebná líderka Andrea Letanovská. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.





-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-



Zdravotníctvo. Skrátime čakanie pacienta na vyšetrenie a liečbu. Lekári musia byť k pacientom bližšie, preto zvýšime dostupnosť ambulantných lekárov. Podporíme vznik 200 nových ambulancií v regiónoch, kde chýbajú. V spolupráci so samosprávami vybudujeme "zdravotné centrá" - kde pod jednou strechou nájdu pacienti všeobecného lekára pre deti a dospelých a zároveň sa dostanú ľahšie k špecialistovi. V týchto centrách budú okrem ambulancií aj ďalšie služby, ako napríklad sociálny taxík, stacionár, malé laboratórium, lekáreň a podobne. Naštartujeme program návratu lekárov zo zahraničia a podpory mladých lekárov, aby zostávali doma - v nedostatkových odboroch a regiónoch - rezidentský program. Zavedieme motivačnú kombináciu paušálnej platby s platbou za výkony a posilníme kompetencie lekárov prvého kontaktu.



Silné samosprávy. Kľúčovou zmenou v oblasti regionálnej politiky bude presun niektorých kompetencií na samosprávy. Spolu so zmenou ich financovania chceme regióny motivovať k rozvoju lokálneho kapitálu a talentu, ktorý v regiónoch máme. Inšpirovaní úspešnými modelmi zo severských krajín Európy chceme, aby časť daní ostávala v regióne. S rozvojom regiónov, kde ostávajú mladí vzdelaní ľudia, idú ruka v ruke aj zahraničné investície. Po úspešných projektoch ako Volvo či Winkelmann, budeme pokračovať v ďalších investíciách do regiónov s vysokou nezamestnanosťou, ktoré prinesú stovky aj kvalifikovaných pracovných miest.



Presadzujeme reformu prokuratúry. Musíme skoncovať so sovietskym modelom prokuratúry, aby takmer všetka moc nebola v rukách jedného človeka. S tým súvisí aj skrátenie funkčného obdobia generálneho prokurátora, ktorý bude zároveň odvolateľný. Zrušíme paragraf 363, ktorým sa dnes dá zmariť celé vyšetrovanie. Ďalej presadzujeme ústavnú ochranu ÚŠP a ŠTS. Potrebujeme obe inštitúcie posilniť a odpolitizovať tak, že im dáme ústavnú ochranu a ÚŠP zároveň odčleníme od generálnej prokuratúry.



-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-



Vláda Eduarda Hegera po dlhých rokoch schválila potrebnú reformu nemocníc, ktorá zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov Slovenska. Na to nenašla odvahu žiadna predchádzajúca vláda. Túto reformu však treba pretaviť do reality a nadviazať na ňu ďalšími reformami - musíme optimalizovať sieť všetkých zdravotníckych zariadení. My v strane Demokrati máme pripravený komplexný program pre Zdravé Slovensko a vieme ho začať napĺňať od prvého dňa po voľbách.



-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-



Vláde Eduarda Hegera sa v rámci plánu obnovy podarilo presadiť kurikulárnu reformu. Považujeme za kľúčové, aby sa deti na školách učili to, čo reálne potrebujú do dennodenného života a sme za to, aby sa zo škôl vytratilo memorovanie zbytočností. Našou ambíciou je pokračovať v reforme a nastaviť systém pravidelnej revízie štátnych vzdelávacích programov na základe vyhodnocovania vzdelávacích výsledkov a potrieb praxe. Navyše presadíme legislatívne úpravy, ktoré znížia administratívnu záťaž škôl a zosúladia plánované zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania s legislatívou.



-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-



Budeme pokračovať v reforme rozpočtu dôslednou implementáciou viacročných výdavkových stropov. Rozšírime záväznosť rozpočtu na celé volebné obdobie a presadíme dôsledné programové rozpočtovanie zamerané na výsledky a ciele. Pri hospodárení s verejnými financiami budeme intenzívnejšie využívať koncept čistého bohatstva. To znamená, že sa nebudeme pozerať len ako sa vyvíjajú príjmy, výdavky a deficit, alebo prebytok štátneho rozpočtu. Začneme sledovať aj - či a ako sa štát stará o svoj majetok, napríklad budovy, cesty. Hodnotiť budeme aj budúce náklady, napríklad na dôchodky alebo dlhodobú starostlivosť o chorých a odkázaných.



-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-



Nesúhlasíme s tým, aby štát centrálne reguloval ceny potravín, to vám môžu sľúbiť len nezodpovední populisti, hlásajúci silný štát. Existuje totiž mnoho príkladov z minulosti aj súčasnosti, napríklad Maďarsko, kde sa jasne preukázalo, že zastropovanie cien potravín má za následok len ich nedostatok, vyššie ceny produktov a koniec koncov pokles životnej úrovne. Inflácia klesá, a preto je potrebné postupne sa zamerať na pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Štát má už dnes všetky potrebné mechanizmy v rukách.



Tému hypoték sme v parlamente riešili ešte predtým, než sa jej chopili populistickí politici s nesplniteľnými riešeniami. Presadili sme ľahšie manažovanie splácania hypoték. Dlžník môže kedykoľvek bez poplatku splatiť časť hypotéky formou mimoriadnej splátky. Naše riešenie je férové - ak sa zvýši úroková sadzba nad aktuálne možnosti dlžníka, umožniť mu odklad splátky, aby si vedel nastaviť rodinný rozpočet. Zároveň vytvoriť fond solidarity, kde by bola cielená, ale dočasná pomoc pre tých, ktorým by reálne hrozilo, že prídu o strechu nad hlavou. Náš expert na sociálnu politiku Jozef Mihál ďalej presadzuje zvýšenie daňového bonusu na úroky pre mladých na 600 eur ročne.



Už vo vláde Eduarda Hegera sme dokázali udržať ceny energií na nízkej úrovni v porovnaní s okolitými krajinami, čo potvrdil napríklad aj Eurostat. Vďaka tomu platí bežná domácnosť za energie priemerne o 250 eur menej, ako bez vládnej pomoci. Cena elektriny ostane vďaka nášmu úsiliu zastropovaná aj na budúci rok. Reálne však hrozí výrazné zvýšenie cien plynu a tepla pre domácnosti od 2024. Preto sa chceme zamerať na zníženie nákladov na vykurovanie. Presadzujeme "šrotovné" na plynové kotle, ako aj kotle na drevnú biomasu a tepelné čerpadlá. Zintenzívnime pomoc pri zatepľovaní domov a bytoviek, či výmene okien. Podporíme používanie obnoviteľných zdrojov, predovšetkým fotovoltiku. Navrhujeme kompenzovať náklady domácností na vykurovanie do výšky priemernej spotreby plynu, respektíve tepla.



-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-



EÚ je naším životným priestorom, ktorý je bezpečný a podnetný. Z jednotného trhu, spolupráce, výmeny skúseností, ale aj eurofondov Slovensko ťaží a profituje. NATO je najlepšou garanciou našej bezpečnosti a Slovensko ťaží zo solidarity so spojencami. Dnes však naše členstvo v EÚ a NATO ohrozujú strany Smer a extrémisti. Robert Fico je pre Slovensko obrovským bezpečnostným rizikom. My v strane Demokrati sme jediní, ktorí sú odhodlaní sa Ficovi postaviť a sme nespochybniteľnou garanciou bezpečného zahranično-politického smerovania Slovenska.



-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-



Sme hrdí na to, že Eduard Heger ako premiér a Jaroslav Naď ako minister obrany podporovali Ukrajinu napriek vyhrážkam a útokom opozície a extrémistov. Pokračovanie v pomoci Ukrajine považujeme za kľúčový záujem občanov Slovenskej republiky. Pretože len slobodná, demokratická a prosperujúca Ukrajina je zárukou bezpečnosti v našom regióne a následne umožní ekonomický rozvoj východného Slovenska. Navyše, agresorom napadnutá Ukrajina má podľa Charty OSN právo na pomoc od ďalších krajín. Takže to nie je len správne, ale aj v súlade s medzinárodnými dohodami. Na Ukrajine sa dnes nebojuje len o územie, ale aj o hodnoty slobody a demokracie - o naše spoločné hodnoty.



-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-



Strana Demokrati jednoznačne vylúčila povolebnú spoluprácu so stranami s korupčnou históriou (Smer, Hlas, SNS) a strany inklinujúce k nedemokratickým režimom - extrémistické strany (Republika, ĽSNS). Toto bolo schválene republikovým snemom strany.