Demokrati rešpektujú rozhodnutie prezidentky znovu nekandidovať

Bratislava 20. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať opäť v budúcoročných prezidentských voľbách. Dodali, že v nej strácajú spojenca v slušnej, pokojnej a konštruktívnej politike.



"Slovenská politika je preplnená egami a krikľúnstvom. Prezidentka Zuzana Čaputová prináša do politiky pokoj a pomoc ľuďom. Jej snaha spájať bude vo verejnom živote chýbať. Rozhodnutie nekandidovať však plne rešpektujeme. Nie je to prejav slabosti, ale, naopak, veľkej sily niekoho, pre koho moc nie je tým najvyšším, čo môže dosiahnuť. Zuzane Čaputovej prajeme veľa síl v jej poslednom roku v úrade," uviedli v stanovisku Demokrati.



Strana pripomína, že nemáme rezignovať na slušnú politiku. Poslanec parlamentu pôsobiaci v Demokratoch Juraj Šeliga rozhodnutie Čaputovej rešpektuje, no tvrdí, že je to škoda. "Zuzana Čaputová každý deň dokazovala, že pokoj a rozvaha v politike sú možné, že sa dá viesť dialóg a hľadať porozumenie, že budovať dobré meno Slovenska v zahraničí sa dá aj s eleganciou," napísal na sociálnej sieti.