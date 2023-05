Demokrati sa nedohodli na spoločnom postupe s ďalšími stranami

Bratislava 21. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati sa na nedeľnom rokovaní nedohodla na spoločnom postupe so stranami Modrí – Európske Slovensko, Most-Híd a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Po stretnutí o tom informoval predseda strany Eduard Heger.



"Demokrati dali férovú ponuku na spoločný postup, ostatné strany ju odmietli a chcú ísť samostatne," skonštatoval Heger. Priblížil, že k rokovaciemu stolu išli s ponukou pomerného rozdelenia kandidátky a nákladov na kampaň na základe preferencií za posledné mesiace. "Napriek tomu, že spomedzi menovaných sme preferenčne najsilnejšia strana, boli sme ochotní rokovať aj o pozícií lídra kandidátky," poznamenal s tým, že cieľom je zabrániť prepadu demokratických hlasov a návratu vlády chaosu, Smeru a oligarchie.



Odmietnutie ponuky Hegera mrzí. "Spolupráca sa vynútiť nedá. Ak sa tak rozhodli, tak to rešpektujeme a sústredíme sa na svoju ponuku alternatívy pokoja, hodnôt a konštruktívnej spolupráce. Želáme im všetko dobré. V prípade, že si to rozmyslia, u Demokratov majú dvere otvorené," dodal predseda strany.