Demokrati: Smer videom o vyhrážkach premiérovi zavádza

Bratislava 15. mája (TASR) - Vyjadrenie predstaviteľov strany Smer-SD je hrubým zavádzaním a manipulatívnou propagandou, ktorej cieľom je poškodiť stranu Demokrati. Mimoparlamentná strana to uviedla v reakcii na štvrtkovú tlačovú konferenciu Smeru-SD, na ktorej predstavitelia vládnej strany foto a videozáznamom poukazovali na spojenie Demokratov s osobou, šíriacou nenávistné prejavy.



„Uvedené video je účelovo zostrihané a vytrhnuté z kontextu,“ zdôraznila hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková. Dementovala, že by osoba, na ktorú zástupcovia Smeru poukazovali, vyzývala k fyzickej likvidácii predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). „Prejav sa týkal politického konca premiéra a jeho vlády,“ upozornila Kakaščíková.



Rovnako odmietla, že by dotyčná osoba v spoločnosti predsedu demokratov Jaroslava Naďa propagovala symboly extrémizmu a fašizmu. Upozornila tiež na to, že o prípad sa zaujímala aj polícia a prokuratúra. „Podľa našich informácií odmietli, že ide o trestný čin,“ dodala hovorkyňa demokratov.



V mene strany deklarovala jasne odmietavý postoj voči akémukoľvek násiliu alebo výzvam na násilie.



Zástupcovia Smeru-SD, podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar i predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück, a takisto vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra vo štvrtok po rokovaní bezpečnostnej rady informovali o náraste nenávistných prejavov v spoločnosti, smerujúcich najmä voči premiérovi. V tejto súvislosti hovorili o mužovi, ktorý chcel vo štvrtok prísť do Handlovej, kde vláda výjazdovo rokuje. Na sociálnych sieťach podľa nich zverejňoval nenávistné vyjadrenia - premiérovi sa mal vyhrážať koncom, pričom mal mať na oblečení aj extrémistický, fašistický symbol pripomínajúci protipartizánsku jednotku Edelweiss. Uviedli tiež, že podľa ich informácií je dotyčný muž členom mimoparlamentnej strany Demokrati.