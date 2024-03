Demokrati: Vláda chce z RTVS urobiť nástroj svojej propagandy

Bratislava 12. marca (TASR) - Vládna koalícia si chce prisvojiť verejnoprávne médium a urobiť z neho nástroj svojej propagandy. V reakcii na Ministerstvom kultúry (MK) SR predložený legislatívny zámer zmien v RTVS to uviedol zástupca strany Demokrati Kristián Čekovský.



Bývalý predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá upozornil, že schválením zákona okamžite skončí nielen súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ale aj celá Rada RTVS. "Vláda chce takto ovládnuť nielen vedenie, ale aj kontrolný orgán verejnoprávneho média," zdôraznil, poukazujúc na to, že rada vytvorená výlučne politickými nominantmi bude voliť generálneho riaditeľa, rovnako bude mať možnosť ho odvolať bez udania dôvodu.



Skritizoval tiež plánované kreovanie programovej rady, taktiež s výraznou prevahou politických nominantov. "Tento orgán bude fungovať ako cenzorský úrad. Jeho úlohou bude posudzovať a kontrolovať vysielanie," dodal Čekovský. Pripomenul aj to, že vláda obmedzila diskusiu k zámeru skráteným pripomienkovým konaním.



Demokrati zároveň informovali, že proti zmenám chcú bojovať nielen na domácej pôde, ale i v rámci EÚ. Oficiálnym listom sa preto strana obrátila na Věru Jourovú - eurokomisárku pre hodnoty a transparentnosť, do ktorej kompetencií spadá aj sloboda médií.



Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.



Nový zákon má nadobudnúť účinnosť dňom schválenia.