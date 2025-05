Demokrati: Vládni politici zneužívajú atentát na politický hon

Bratislava 13. mája (TASR) - Vládni politici podľa mimoparlamentnej strany Demokrati zneužívajú atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) z minulého roka na politický hon. Vedia, že páchateľ konal sám a vedia, že s Demokratmi nemal nič spoločné. Strana to uviedla na sociálnej sieti v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu koaličných politikov na úrade vlády.



„Potrebujete kŕmiť svojich hladných vlkov. Tých, ktorým ste sľúbili pomstu a veľké čistky. Ubehlo však vyše roka a oni nedostali ani omrvinku. Preto dnes opäť ukazujete prstom a nie preto, že by ste verili svojim slovám, ale preto, že vám dochádzajú nástroje. Ešte aj to obvinenie voči Jurajovi Šeligovi ste, pán Lindtner, zbabrali. Vašou politikou ste sa sa stali ambasádormi zla. Vy nevediete krajinu, vediete len nenávisť,“ uviedla strana. Moc koalície podľa nej stojí na klamstve, strachu a túžbe po pomste.



Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v utorok na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR uviedol, že orgány činné v trestnom konaní by mali konať v súvislosti s prejavmi nenávisti. Vyzval takisto aj médiá, aby nezľahčovali tieto prejavy. Zopakoval, že útočník na premiéra Fica bol napojený na opozíciu. Gašpar sa obáva, kto bude ďalším terčom podobného útoku.