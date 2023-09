Demokrati: Voľby rozhodnú aj o budúcnosti národných parkov Slovenska

Muráň 17. septembra (TASR) – Parlamentné voľby rozhodnú aj o budúcnosti národných parkov Slovenska. Upozornil na to expert na životné prostredie strany Demokrati Michal Kiča. Na tlačovej konferencii v Národnom parku Muránska planina v nedeľu dodal, že ich rušenie je reálna hrozba.



Ako ďalej uviedol, Demokrati vidia v ochrane prírody príležitosť pre Slovensko. "Muráň navštívilo 200.000 návštevníkov. Vďaka investíciám z plánu obnovy sa tu vytvára čoraz viac atrakcií, ktoré rozvíjajú cestovný ruch," objasnil.



Poznamenal, že Demokrati majú ďalšie opatrenia pre postupný rast vidieka. Patrí medzi ne napríklad reforma národných parkov. Má to byť schválením takých území, ktoré nezhoršia postavenie súkromných vlastníkov. Demokrati podľa jeho slov plánujú vyhlásenie Národného parku Podunajsko a podporiť vznik Bratislavského dunajského parku. Verejnosti chcú tiež sprístupniť chránené územia.



Zdôrazňujú tiež, že lesy vo vlastníctve štátu budú plniť primárne ekosystémové služby. "Pre neštátnych vlastníkov zavedieme finančnú podporu za dobrovoľné plnenie ekosystémových funkcií lesa," priblížil. V režime bez zásahu by chceli nechať desať percent lesov s prioritou vodozádržnej funkcie a ochrany biodiverzity. Monitorovať tiež chcú vývoz dreva do zahraničia.