Demokrati vyzvali strany zadefinovať zahraničnopolitické smerovanie

Bratislava 13. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati vyzýva demokratické politické strany na to, aby vo volebnej kampani jasne zadefinovali svoje zahraničnopolitické smerovanie a komunikovali význam ukotvenia SR v EÚ a NATO. Zároveň vyzýva občanov na to, aby si uvedomili, že bezpečnosť a prosperita krajiny je úzko spojená s jej zahraničnopolitickým smerovaním. TASR o tom informoval Matúš Mandrák z tlačového oddelenia strany.



Demokrati upozorňujú na to, že ak voľby vyhrajú extrémistické strany, hrozí, že sa Slovensko ocitne osamotené v európskom a aliančnom priestore a bude čeliť obrovským vnútorným bezpečnostným výzvam. Exminister obrany Jaroslav Naď zdôraznil, že takéto hodnotové odtrhnutie od spoločenstiev, ktoré sú garanciou nielen našej bezpečnosti, ale tiež ekonomickej prosperity, bude mať priamy a zásadný dosah na občanov SR.



Ako príklad ekonomického dosahu uviedol krátenie eurofondov, tak ako nedávno v prípade Maďarska. "Ak sa Slovensko hodnotovo odtrhne, hrozí tiež, že jediným partnerom zahraničnej politiky nám bude Rusko, ktoré dnes neospravedlniteľne vraždí nevinných ľudí na Ukrajine," skonštatoval.