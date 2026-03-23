Demokrati žiadajú odchod Fica, odovzdávajú podpisy na referendum
Mimoparlamentná strana Demokrati navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna 2026.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. marca (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati žiada odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu odovzdáva vyzbieraných vyše 384.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna 2026. Na pondelkovej tlačovej konferencii pred Prezidentským palácom o tom informovali zástupcovia strany Demokrati.
Cieľom referenda je podľa predsedu strany Jaroslava Naďa predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica. „Dnes môžem hrdo povedať, že oficiálne odovzdávame demokratické vysvedčenie zo strany verejnosti pre vládu Róberta Fica. Predkladáme prezidentovi presne 384.314 podpisov občanov Slovenskej republiky,“ skonštatoval šéf Demokratov Jaroslav Naď.
Podľa Naďa podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska a zbierali ich členovia strany v stovkách miest a obcí. „Tieto podpisy pochádzajú od bežných ľudí, od Sobraniec až po Kúty. A nie je to žiadne imaginárne číslo, žiadna štatistika. Podpisy neboli kupované, neboli vygenerované umelou inteligenciou, sú riadne podpísané občanmi Slovenskej republiky,“ uviedol.
Naď zároveň vyzval prezidenta, aby referendum vyhlásil. „Referendum je legitímny nástroj, ktorý rešpektuje ústava, a verím, že ho bude rešpektovať aj najvyšší ústavný činiteľ,“ povedal. Dodal, že strana splnila všetky legislatívne náležitosti na vypísanie referenda.
Podpredseda strany Juraj Šeliga označil referendum za jediný ústavný spôsob, ako predčasne ukončiť vládu. „Ústava a jej novela z roku 2023 otvára možnosť skrátiť predčasne volebné obdobie. A práve o toto sme sa opreli a z tohto vychádza naša prvá otázka, ktorá hovorí veľmi jasne, že ak bude úspešná, tak dáva poslancom národnej rady normatívny pokyn, aby skončili toto volebné obdobie,“ ozrejmil. Šeliga zároveň zdôraznil, že referendum je legitímnym nástrojom priamej demokracie a štát má povinnosť ho zabezpečiť.
Pripomenul, že prezident má 30 dní na to, aby sa rozhodol, či referendum vyhlási alebo sa obráti na Ústavný súd SR. Demokrati však takýto krok nepredpokladajú. „Nepredpokladáme, že sa obráti na Ústavný súd, lebo to v minulosti výrazným spôsobom kritizoval, keď to urobila bývalá prezidentka Zuzana Čaputová,“ uviedol Naď.
Zároveň apeloval na ostatné opozičné strany, aby referendum podporili. Naď uviedol, že predsedovia PS, SaS a KDH im prisľúbili podporu v prípade jeho vyhlásenia. Podporu očakáva aj od Hnutia Slovensko. „Neviem si predstaviť, že by takéto referendum, špeciálne o tom, že je o ukončení vlády Roberta Fica, nepodporil (predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič, pozn. TASR),“ poznamenal.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
