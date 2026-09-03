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Demokrati žiadajú vykonanie auditu kritickej infraštruktúry
Ako strana doplnila, bezpečnostné plány nestačí mať iba na papieri.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati žiada vládu, aby vykonala audit kritickej infraštruktúry, zvolala bezpečnostnú radu štátu, preverila ochranu kritických objektov pred dronmi, otestovala pripravenosť prevádzkovateľov a do 30 dní predložila výsledky auditu. Vláda by podľa strany mala tiež zistiť celkovú pripravenosť Slovenska na rastúce hybridné hrozby. TASR o tom v súvislosti s bezpečnostnými incidentmi v Európe aj na Slovensku informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
„Vláda nemôže čakať, kým sa útok na slovenskú kritickú infraštruktúru skutočne stane. Žiadame preto, aby Bezpečnostná rada SR bezodkladne vyhodnotila pripravenosť štátu, a aby vláda nariadila komplexný bezpečnostný audit kritickej a strategickej infraštruktúry. Musíme presne vedieť, kde máme slabé miesta, kto je za ich odstránenie zodpovedný a dokedy budú odstránené,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga.
Ako strana doplnila, bezpečnostné plány nestačí mať iba na papieri. „Chceme, aby vláda do 30 dní predložila prvé výsledky auditu a konkrétny plán odstránenia zistených nedostatkov. Nehovoríme o ďalšom dokumente do ´šuplíka´. Štát musí preveriť ochranu elektrární, nemocníc, letísk, železníc, vodárenskej a komunikačnej infraštruktúry a strategických podnikov. Ak dnes nevieme garantovať ich ochranu, musíme to vedieť a musíme konať,“ dodal Šeliga.
Vládny kabinet musí podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa preveriť, či má Slovensko dostatočné kapacity na elimináciu dronov a ochranu strategických objektov. Rovnako, či medzi políciou, armádou, spravodajskými službami a prevádzkovateľmi kritickej infraštruktúry funguje potrebná koordinácia.
„Slovensko si nemôže nahovárať, že hybridné hrozby sa nás netýkajú. Sme súčasťou EÚ a NATO a máme strategické podniky, energetickú infraštruktúru, dopravné uzly aj výrobné kapacity, ktoré môžu byť pre protivníka zaujímavým cieľom. Úlohou vlády je pripraviť štát na útok skôr, ako príde, nie až po tom, čo niečo vybuchne, zhorí alebo prestane fungovať,“ vyhlásil Naď.
„Vláda nemôže čakať, kým sa útok na slovenskú kritickú infraštruktúru skutočne stane. Žiadame preto, aby Bezpečnostná rada SR bezodkladne vyhodnotila pripravenosť štátu, a aby vláda nariadila komplexný bezpečnostný audit kritickej a strategickej infraštruktúry. Musíme presne vedieť, kde máme slabé miesta, kto je za ich odstránenie zodpovedný a dokedy budú odstránené,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga.
Ako strana doplnila, bezpečnostné plány nestačí mať iba na papieri. „Chceme, aby vláda do 30 dní predložila prvé výsledky auditu a konkrétny plán odstránenia zistených nedostatkov. Nehovoríme o ďalšom dokumente do ´šuplíka´. Štát musí preveriť ochranu elektrární, nemocníc, letísk, železníc, vodárenskej a komunikačnej infraštruktúry a strategických podnikov. Ak dnes nevieme garantovať ich ochranu, musíme to vedieť a musíme konať,“ dodal Šeliga.
Vládny kabinet musí podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa preveriť, či má Slovensko dostatočné kapacity na elimináciu dronov a ochranu strategických objektov. Rovnako, či medzi políciou, armádou, spravodajskými službami a prevádzkovateľmi kritickej infraštruktúry funguje potrebná koordinácia.
„Slovensko si nemôže nahovárať, že hybridné hrozby sa nás netýkajú. Sme súčasťou EÚ a NATO a máme strategické podniky, energetickú infraštruktúru, dopravné uzly aj výrobné kapacity, ktoré môžu byť pre protivníka zaujímavým cieľom. Úlohou vlády je pripraviť štát na útok skôr, ako príde, nie až po tom, čo niečo vybuchne, zhorí alebo prestane fungovať,“ vyhlásil Naď.