Deň boja za slobodu je pracovným dňom, mnohí si ho aj tak uctia voľnom
Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001.
Bratislava 16. novembra (TASR) - V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Viaceré samosprávy, školy či súkromné firmy si napriek tomu plánujú uctiť odkaz Novembra ’89 voľnom. Avizované sú tiež občianske i politické zhromaždenia, ale aj spomienkové podujatia. Obchody môžu byť otvorené. Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú premávať ako v bežný pracovný deň.
Mimoriadne pracovné voľno dostali zamestnanci viacerých miest, obcí aj samosprávnych krajov. Bratislavský magistrát chce podobne ako iné inštitúcie či firmy zachovať tento deň ako „priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí naša slobodná spoločnosť“. Sviatok si pripomenú aj v ďalších mestách, ako sú Trnava, Prešov, ale aj Dubnica nad Váhom alebo Lučenec. Zatvorené budú napríklad úrady Košického či Banskobystrického samosprávneho kraja. Ovplyvniť to môže aj vyučovanie na materských, základných a stredných školách, ako aj fungovanie ďalších mestských a krajských organizácií.
K odkazu 17. novembra sa prihlásila aj väčšina univerzít. Rektorské voľno avizovali Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská univerzita v Žiline, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a ďalšie univerzity. Technická univerzita v Košiciach pripravila pre študentov diskusie, prednášky a sprievodný program.
K spomienke na udalosti Novembra ’89 sa udelením voľna svojim zamestnancom pridali aj mnohé súkromné firmy z rôznych odvetví. Sú medzi nimi banky, knižné vydavateľstvá, kaviarne, reklamné agentúry, kvetinárstva i súkromné zdravotnícke kliniky.
V predvečer 17. novembra vystúpi premiér Robert Fico (Smer-SD) s mimoriadnym príhovorom, ktorý v nedeľu večer odvysiela Slovenská televízia a rozhlas. Zhromaždenie pod názvom Nevezmú nám november na pondelok zvoláva v hlavnom meste opozičné hnutie PS spolu s SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi. Protesty v rôznych mestách Slovenska avizuje aj opozičné Hnutie Slovensko. V Bratislave ohlásilo protest aj občianske združenie Mier Ukrajine. Zhromaždenia, pietne spomienky a pochody sú plánované vo viacerých mestách na Slovensku.
Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.
