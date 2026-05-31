Deň detí odzrkadľuje aktuálne globálne témy pri ochrane najmenších
Deti sú vystavené nástrahám kybernetického sveta a pokročilej umelej inteligencie, ale aj čoraz väčšiemu tlaku na duševné zdravie a environmentálnym výzvam, ktoré ohrozujú budúcnosť planéty.
Autor TASR
Ženeva/Moskva 31. mája (TASR) – Medzinárodný deň detí (MDD) sa pripomína 1. júna vo viac ako 20 krajinách sveta, medzi ktorými sú napríklad Bulharsko, Čína, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko alebo Rusko. V Československu, respektíve na Slovensku, sa tak deje od roku 1952.
Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) zo 17. septembra 2012 je 1. jún aj Svetovým dňom rodičov, aby sa zdôraznila ich dôležitá úloha v živote detí.
Medzinárodný deň detí upriamuje pozornosť na základné práva detí. Na ich bezpečný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, ale najmä na lásku, hru a život v mieri. Počas dlhoročnej existencie tohto medzinárodného dňa sa však svet zásadne zmenil a s ním aj to, pred čím je nutné deti chrániť.
V povojnových 50. rokoch minulého storočia bolo hlavným cieľom zabezpečiť deťom základné prežitie, bojovať proti podvýžive a garantovať im právo na vzdelanie. Dnešná generácia čelí úplne novým, často neviditeľným hrozbám.
Deti sú vystavené nástrahám kybernetického sveta a pokročilej umelej inteligencie, ale aj čoraz väčšiemu tlaku na duševné zdravie a environmentálnym výzvam, ktoré ohrozujú budúcnosť planéty. Globálne organizácie ako UNICEF upozorňujú, že význam MDD sa posúva od materiálnej starostlivosti k ochrane detskej psychiky a digitálnej nevinnosti.
Počiatky MDD siahajú do roku 1925, kedy sa v Ženeve konala Svetová konferencia o blahu detí. Delegáti z 54 štátov na nej prijali prelomovú deklaráciu zameranú na boj proti chudobe, zabezpečenie vzdelania a odstránenie detskej práce. Hoci konferencia vtedy nestanovila konkrétny dátum, historické súvislosti vedú do Spojených štátov.
Práve 1. júna 1925 zhromaždil čínsky generálny konzul v San Franciscu skupinu čínskych sirôt, pre ktoré zorganizoval tradičný Festival dračích lodí. Táto zhoda okolností neskôr pomohla tomu, aby sa začiatok júna stal celosvetovým symbolom oslavy detí.
Myšlienka pravidelných osláv Dňa detí sa vrátila v roku 1949 v Moskve na stretnutí Medzinárodnej demokratickej federácie žien, Medzinárodného odborového združenia učiteľov a Svetovej federácie demokratickej mládeže. Impulzom boli ešte stále živé a bolestivé spomienky na druhú svetovú vojnu. Delegátky z celého sveta chceli reagovať na milióny vojnových sirôt a tragické osudy detí, akými boli napríklad aj deti z vyhladenej českej obce Lidice.
Práve ochrana pred vojnovými zverstvami podnietila delegátky, aby definitívne schválili 1. jún ako Medzinárodný deň detí, neskôr uznaný celosvetovo ako International Children's Day. O rok neskôr, 1. júna 1950, sa tento sviatok oficiálne prvýkrát oslavoval vo viac ako 50 krajinách sveta.
Hoci je 1. jún globálne najrozšírenejším dátumom, svet nie je v oslavách jednotný. Mnohé západné demokracie sa v časoch studenej vojny chceli dištancovať od moskovského kongresu a priklonili sa k iniciatíve OSN.
Tá v roku 1954 vyhlásila Svetový deň detí a odporučila ho sláviť 20. novembra. Práve v tento deň roku 1959 prijalo VZ OSN Deklaráciu práv dieťaťa a o tridsať rokov neskôr, 20. novembra 1989, aj Dohovor o právach dieťaťa.
V Spojených štátoch amerických sa Deň detí zvyčajne oslavuje druhú júnovú nedeľu. Táto tradícia siaha až do roku 1856, kedy reverend Charles Leonard usporiadal špeciálnu bohoslužbu zameranú na potreby detí.
Turecko bolo zase vôbec prvým štátom na svete, ktorý oficiálne zaviedol Deň detí ako štátny sviatok. Z iniciatívy Mustafu Kemala Atatürka ho oslavujú od roku 1927 vždy 23. apríla.
Významnú stopu v kalendári osláv detí zanecháva aj Vatikán. Cirkevná iniciatíva priniesla globálny fenomén s názvom Svetový deň detí (WCD). Hoci bolo centrálne rímske stretnutie pre rok 2026 preorganizované na lokálne oslavy v jednotlivých diecézach, hlavné posolstvo zostáva silné – „krása mieru“.
Pri príležitosti MDD organizujú každý rok rôzne inštitúcie na Slovensku bohaté programy pre deti – dni otvorených dverí, zábavné, kultúrne či športové podujatia. Aj keď tieto oslavy nie vždy siahajú po ťažkých globálnych témach, ich hlavný zmysel zostáva zachovaný - stráviť s dieťaťom plnohodnotný čas v prostredí naplnenom láskou, hrou a úprimnou radosťou.
