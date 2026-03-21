< sekcia Slovensko
Deň Downovho syndrómu sa nesie v znamení výzvy proti osamelosti
Verejnosť sa môže aj tento rok zapojiť do iniciatívy Ponožková výzva a obliecť si ponožky rôznych farieb či veľkostí ako symbol podpory a prijatia ľudí s Downovým syndrómom.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý tento rok pripadol na sobotu, sa nesie v znamení výzvy proti osamelosti. Tohtoročná kampaň medzinárodných organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA) „Spoločne proti osamelosti“ upozorňuje na potrebu začleňovania a zdôrazňuje, že každý človek potrebuje prijatie, vzťahy a podporu. TASR o tom informovala Mária Baláž zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.
„Vyzývame vládu, aby dôsledne napĺňala záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide najmä o zabezpečenie rovného prístupu k vzdelávaniu, práci, zdravotnej starostlivosti a plnohodnotnej účasti na živote spoločnosti. Implementácia dohovoru nie je len medzinárodnou povinnosťou, ale aj základným predpokladom dôstojného, nezávislého a inkluzívneho života ľudí so zdravotným postihnutím,“ uviedol Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.
Podľa Leza je kľúčové zabezpečiť, aby ľudia s Downovým syndrómom mali podporu aj do budúcnosti. Upozornil na potrebu funkčného systému a dôsledného napĺňania záväzkov štátu voči osobám so zdravotným postihnutím.
Na význam prijatia a medziľudských vzťahov upozornila aj Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. „Každý človek sa chce cítiť bezpečne a ľudia s Downovým syndrómom nie sú výnimkou. Nie sú rovnakí, sú jedineční,“ dodala a vyzvala spoločnosť, aby týmto ľuďom zabezpečila rovnaké príležitosti ako ostatným.
Organizácie zároveň poukázali na to, že Slovensko prijalo plán obnovy a odolnosti, ktorého reformy vrátane zmien vo vzdelávaní či financovaní sociálnych služieb, budú ovplyvňovať aj životy ľudí s Downovým syndrómom. „Ak chceme nájsť dobré riešenie pre všetkých, je dôležité aby aktívnou súčasťou diskusií boli tie skupiny a tí ľudia, ktorých sa to týka. Aby boli počutí. Máme stále viac možností na počúvanie ich hlasu,“ zdôraznila Martina Petijová z nadácie SOCIA.
Verejnosť sa môže aj tento rok zapojiť do iniciatívy „Ponožková výzva“ a obliecť si ponožky rôznych farieb či veľkostí ako symbol podpory a prijatia ľudí s Downovým syndrómom.
