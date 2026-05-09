ZMOS: Deň Európy pripomína prínos európskej spolupráce
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Deň Európy je príležitosťou pripomenúť si, že európska spolupráca prináša mestám a obciam stabilitu, rozvoj a príležitosti. Zdôraznilo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
„Aj mestá a obce na Slovensku sú dôkazom toho, že európske smerovanie má konkrétny a viditeľný význam pre každodenný život ľudí,“ upozornil predseda združenia Jozef Božik. Pripomenul, že Európska únia (EÚ) priniesla samosprávam možnosti investovať do škôl, ciest, verejných priestorov, životného prostredia, sociálnych služieb, digitalizácie či modernizácie miestnej infraštruktúry. „Mnohé projekty a rozvojové aktivity by samosprávy bez európskej podpory nedokázali zabezpečiť vo vlastných podmienkach a možnostiach,“ skonštatoval.
Tlmočil zároveň presvedčenie ZMOS-u o tom, že Slovensko musí zostať pevnou súčasťou európskeho priestoru a zachovať si jasné proeurópske smerovanie. Vyzdvihol i princíp spolupráce, kompromisu a spoločného prospechu všetkých členských krajín, na ktorom Európska únia (EÚ) stojí. Božik akcentoval aj fakt, že budúcnosť Európy sa tvorí aj na miestnej úrovni, v prostredí samospráv, ktorých obyvatelia denne vnímajú konkrétne výsledky európskej spolupráce. „Preto je dôležité pokračovať v podpore politík, ktoré posilňujú kvalitu života obyvateľov, regionálny rozvoj a súdržnosť celej Európskej únie,“ deklaroval.
Deň Európy si každoročne EÚ pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Schumanov návrh sa považuje za začiatok dnešnej EÚ.
