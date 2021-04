Deň narcisov: Žltý kvet je symbol solidarity s onkologickými pacietami

Na archívnej snímke 22. ročník verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine 13. apríla 2018 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Na snímke darkyňa dostáva narcis, ktorý je symbolom verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine na podporu onkologických pacientov, v Piešťanoch 15. apríla 2016, archívne foto. Foto: TASR – Martin Palkovič

Bratislava 11. apríla (TASR) - Žltý narcis - živý alebo umelý už 25 rokov vníma slovenská verejnosť ako symbol verejnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom. Každoročne ju organizuje Liga proti rakovine (LPR). Z vyzbieraných peňazí Liga podporuje rozvoj diagnostiky, liečby, výskumu či vybavenie nemocníc a hospicov. Organizuje tiež bezplatné relaxačné pobyty pre pacientov, vedie Centrá pomoci s poskytovaním bezplatných služieb a financuje prevádzku Domov pre rodičov detí liečených na rakovinu v nemocnici. Deň narcisov - deň boja proti rakovine je 11. apríla.Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom už 31 rokov. Jej zakladateľkou bola v roku 1990 lekárka Eva Siracká. Až do 31. decembra 2020 bola aj prezidentkou tejto organizácie. S onkológiou prišla po prvý raz do kontaktu počas povinnej praxe na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, kde v roku 1951 promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr sa do nemocnice vrátila ako mladá lekárka a bola prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala rádioterapii.Deň narcisov sa počas štvrťstoročia stal najväčšou verejnoprospešnou finančnou zbierkou na Slovensku. Po prvý raz sa konal v roku 1997 v šiestich slovenských mestách. Už vtedy dobrovoľníci chodili s pokladničkami, do ktorých ľudia vkladali príspevky, za čo dostali žltý - živý alebo umelý narcis a brožúrky o onkologických ochoreniach i možnostiach prevencie.Počet prispievateľov i vyzbieraná suma sa každoročne zvyšuje. Výnimkou bol minulý rok, keď verejnú zbierku prerušila pandémia nového koronavírusu. Finančná zbierka sa z apríla presunula na 31.júla a v tento deň "Špeciál Deň narcisov 2020" sa vyzbieralo 284.000 eur, čo bolo o približne 70 percent menej ako v roku 2019, kedy sa vyzbieral viac ako jeden milión eur.Pre pandémiu je aktuálne obdobie pre ľudí s rakovinou mimoriadne náročné a rizikové. V rámci prispôsobených aktuálnych projektov a aktivít sa môžu pacienti a ich blízki obrátiť na bezplatnú onkoporadňu (0800 11 88 11) či napríklad na bezplatnú sieť onkopsychológov. Aj takáto komunikácia je veľmi prospešná, pretože v Európe pribudne každý rok 3,7 milióna nových prípadov a 1,9 milióna úmrtí v dôsledku rakoviny.V rámci Slovenska ochorie na rakovinu každý rok vyše 30.000 ľudí. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) patria medzi najrizikovejšie diagnózy na Slovensku zhubný nádor hrubého čreva, a to rovnako u mužov, ako aj u žien. Najčastejšou diagnózou u žien je karcinóm prsníka, nasleduje kolorektálny karcinóm a karcinóm maternice. U mužov je najčastejší kolorektálny karcinóm, nasleduje zhubný nádor pľúc a prostaty. Nádorové ochorenia postihujú viac ženy ako mužov.Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. Akciu na podporu boja proti nádorovým ochoreniam iniciovala Írska liga proti rakovine s cieľom získať finančné prostriedky na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov. Odvtedy si podujatie získavalo presvedčenie a srdcia mnohých ľudí v mnohých štátoch sveta. Aj v nich sa vyjadrením boja proti rakovine stal žltý narcis. Akcia sa stala pre mnohých symbolom jari a nádeje do života.