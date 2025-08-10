< sekcia Slovensko
Deň obetí banských nešťastí je spomienkou na viac ako 470 ich obetí
Biela ruža je symbol úcty baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania na celom Slovensku.
Autor TASR
Handlová/Bratislava 9. augusta (TASR) - Deň obetí banských nešťastí pripomína vyhasnuté životy ľudí, ktorí zomreli počas výkonu svojho povolania. Je to pamätný deň SR venovaný obetiam doteraz historicky zmapovaných banských nešťastí na území krajiny.
Zavedeniu oficiálnej spomienky predchádzala najväčšia tragédia tohto druhu na Slovensku, keď 10. augusta 2009 vyhasli v Bani Handlová životy deviatich baníkov a 11 záchranárov. V nedeľu 10. augusta si slovenská verejnosť a banícke spolky pripomínajú tento pamätný deň, známy aj ako Deň bielych ruží. Je spomienkou na 476 obetí, ktoré zahynuli v baniach na hornej Nitre a 300 obetí baníkov ťažiacich kovy na území Slovenska.
„Tento deň je pre mesto Handlová stále špeciálnym pamätným dňom. Aj napriek tomu, že rozsudok nie je právoplatný, ľudské životy pri výkone povolania vyhasli. Mesto cíti morálnu povinnosť si tento deň pripomínať s rešpektom k výkonu súdnej moci a s vierou, že spravodlivosť si nájde svoju cestu, i keď banské prostredie je nevyspytateľné a príroda pod zemou má svoje vlastné pravidlá. Zároveň sme ako samospráva vďační, že mestá na Slovensku s baníckou históriou prijali tento pamätný deň za svoj a i keď neprídu zástupcovia miest a baníckych spolkov do Handlovej, biele ruže nájdeme na viacerých pamätníkoch venovaných baníkom a baníctvu,“ povedala pre TASR vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová a podpory služieb občanom Jana Paulínyová.
Poslanci Národnej rady (NR) SR 26. októbra 2010 aj vďaka podpore a iniciatíve Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej banskej spoločnosti, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a banských miest ako Handlová, Prievidza, Pezinok, Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, Rožňava či Veľký Krtíš odsúhlasili návrh zákona, ktorým sa zmenil a doplnil zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2011 a desiaty augustový deň sa tak stal pamätným dňom - Dňom obetí banských nešťastí.
Každoročne si ho pripomínajú v Handlovej zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií i verejnosť. „Úctu a pietu by tento rok mali prísť vzdať baníkom do Handlovej položením kvetov a vencov podpredseda NR SR Martin Dubéci, poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová, poslanec NR SR a podpredseda TSK Michal Bartek, ministri Matúš Šutaj Eštok a Richard Takáč. Zúčastnia sa tiež zástupcovia mesta Handlová, VÚC, združení, baní, odborových organizácií, baníckych spolkov a cechov, štátnych inštitúcií, verejnosť a ďalší. Prezident SR Peter Pellegrini vysiela do Handlovej Čestnú stráž prezidenta SR, keďže sa nemôže zúčastniť osobne,“ priblížila pre TASR Paulínyová.
Biela ruža je symbol úcty baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania na celom Slovensku. Preto nielen v Handlovej, ale v rôznych kútoch Slovenska kladú ľudia k baníckym pamätníkom biele ruže. Symbol bielej farby ruže predstavuje nevinnosť a zelené lístky sú farbou nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy neopakovala.
Priemyselná ťažba uhlia v Handlovej sa začala v júli 1909 a ukončená bola v septembri 2021. Počas tohto obdobia v Handlovej vyťažili 82.295.940 ton hnedého uhlia. Stodvanásťročná história ťažby uhlia v meste bola prínosom pre hospodárstvo celého Slovenska a ovplyvnila vývoj regiónu hornej Nitry. Priniesla však aj najväčšiu banskú tragédiu na Slovensku.
Proces v kauze výbuchu v Bani Handlová sa začal po viac ako štyroch rokoch od nešťastia. Prvé hlavné pojednávanie vytýčil Okresný súd (OS) v Prievidzi na 9. septembra 2013. Obžalovaní sú traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza a to z prečinu všeobecného ohrozenia. Prvý rozsudok v kauze padol v máji 2015, keď boli odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody.
Koncom marca 2023 rozhodol Krajský súd v Trenčíne, že kauzou sa má už po tretí raz zaoberať prvostupňový súd. Odvolací súd totiž rozsudok nižšieho súdu z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
OS Prievidza obžalovaných v kauze opätovne uznal za vinných 5. februára tohto roku. Uložil im niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákaz činnosti. Oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020 samosudca uložil obžalovaným tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Rozsudok stále nie je právoplatný, obhajcovia sa opäť odvolali.
