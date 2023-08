Deň obetí banských nešťastí si ako pamätný deň pripomíname 10. augusta

Handlová 10. augusta (TASR) – Pred 14 rokmi, 10. augusta 2009, došlo v Bani Handlová k najväčšej banskej tragédii v histórii Slovenska. Vyhasli pri nej životy deviatich baníkov a 11 záchranárov. V súvislosti s ňou, ale aj 300 ďalšími doteraz historicky zmapovanými banskými nešťastiami na území Slovenska, bol prijatý 10. august za pamätný deň - Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky.



Vo štvrtok 10. augusta si verejnosť pripomína tento deň, známy aj ako Deň bielych ruží. Je spomienkou na 476 obetí, ktoré zahynuli v baniach, ťažiacich kovy na území Slovenska.



Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 26. októbra 2010 aj vďaka podpore a iniciatíve Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej banskej spoločnosti, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a banských miest ako Handlová, Prievidza, Pezinok, Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, Rožňava či Veľký Krtíš odsúhlasili návrh zákona, ktorým sa zmenil a doplnil zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Spomínaný zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2011 a desiaty augustový deň sa tak stal pamätným dňom – Dňom obetí banských nešťastí.



"Vo štvrtok položením bielych kvetov a zapálením sviečok vzdáme úctu baníkom, ktorých život predčasne ukončili banské tragédie. Tá najťažšia, pri ktorej zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov, sa v našom meste stala 10. augusta 2009. Viem, že mnohí z vás si v tento deň spomenú na svojich blízkych, priateľov, známych či neznámych - baníkov, ktorí sa už z bane domov nevrátili. Nie je to však len o tomto dni, sviečky na pamätníku horia častejšie, ako by sa zdalo," uviedla na sociálnej sieti primátorka Handlovej Silvia Grúberová.



Každoročne si Deň obetí banských nešťastí pripomínajú v Handlovej zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií i verejnosť. K Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne sa kladú vence. V kostole svätej Kataríny sa rozozvučia zvony ako spomienka na posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Pozostalí, verejnosť i delegácie ukladajú k Pamätníku baníkov na Ulici 29. augusta bielu ružu.



Práve tento kvet je symbol úcty baníkom z iných miest, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania na celom Slovensku. Preto nielen v Handlovej, ale v rôznych kútoch baníckych miest kladú ľudia k baníckym pamätníkom biele ruže. Symbol bielej farby ruže má totiž predstavovať nevinnosť a zelené lístky sú farbou nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy neopakovala.



Priemyselná ťažba uhlia v Handlovej začala v júli 1909 a ukončená bola v septembri 2021. Počas tohto obdobia v Handlovej vyťažili 82.295.940 ton hnedého uhlia. Stodvanásťročná história ťažby uhlia v meste bola prínosom pre hospodárstvo celého Slovenska a ovplyvnila vývoj regiónu hornej Nitry. Priniesla však aj najväčšiu banskú tragédiu na Slovensku.



Proces v kauze výbuchu v Bani Handlová sa začal po viac ako štyroch rokoch od nešťastia. Prvé hlavné pojednávanie vytýčil Okresný súd v Prievidzi na 9. septembra 2013. Obžalovaní sú traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza a to z prečinu všeobecného ohrozenia. Prvý rozsudok v kauze padol v máji 2015, keď boli odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody.



Avšak ani po takmer desiatich rokoch proces nie je uzatvorený. Koncom marca tohto roku rozhodol Krajský súd v Trenčíne o tom, že kauzou sa má už po tretí raz zaoberať Okresný súd v Prievidzi. Odvolací súd totiž rozsudok nižšieho súdu z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.