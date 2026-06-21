< sekcia Slovensko
Deň otcov, ktorého moderná verzia pochádza z USA, je 21. júna
Sviatok slúži ako prejav vďaky a úcty otcom či starým otcom za ich prínos pre rodinu a výchovu.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku sa Deň otcov pripomína tretiu júnovú nedeľu. V tomto roku tak pripadá na 21. júna. Korene sviatku siahajú do začiatku 20. storočia a Spojených štátov amerických (USA). Na Slovensko sa dostal začiatkom 90. rokov minulého storočia.
Sviatok slúži ako prejav vďaky a úcty otcom či starým otcom za ich prínos pre rodinu a výchovu. Vnímanie sa posúva od tradičného delenia úloh k oceňovaniu moderných otcov, ktorí sa aktívnejšie zapájajú do starostlivosti o deti a domácnosť. Na Slovensku prebiehajú oslavy Dňa otcov najmä v kruhu rodiny, na rozdiel od komerčnejšieho Dňa matiek, ktorý sa pripomína každú druhú májovú nedeľu.
Z údajov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2021 vyplynulo, že na Slovensku vtedy žilo 1,4 milióna otcov. Najväčšiu skupinu z nich (47 percent) tvorili otcovia s dvoma deťmi. Štvrtina mala jedno dieťa. Podľa sčítania mal z regionálneho hľadiska v rámci Slovenska najvyšší podiel otcov Prešovský kraj. Žilo tam vtedy 14,5 percenta otcov. Na druhom mieste skončil Košický kraj so 14 percentami otcov.
Príbeh Dňa otcov tak, ako je známy v súčasnosti, sa začal písať začiatkom 20. storočia v Spojených štátoch amerických (USA). Tradíciu uctenia si úlohy a významu otca pre deti však možno vystopovať už v starovekej Babylonskej ríši. V tejto súvislosti sa spomína chlapec Elmesu, ktorý približne pred 4000 rokmi vyryl na starobylú hlinenú babylonskú tabuľku odkaz pre svojho otca, v ktorom mu želal dobré zdravie a dlhý život.
Prvá zmienka, ktorá súvisí s dnešným Dňom otcov, pochádza z roku 1907 a spája sa s Američankou Grace Golden Claytonovou. V decembri 1907 pri banskom nešťastí v Monongahu v Západnej Virgínii zahynulo 361 mužov, z toho 250 otcov. Dcéra jedného z mŕtvych baníkov, práve Grace Golden Claytonová, navrhla miestnemu pastorovi vo Fairmonte, aby sa na ich počesť konala spomienková bohoslužba.
Tradícia Dňa otcov vznikla o tri roky neskôr v meste Spokane v americkom štáte Washington. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky vychovával sám šesť detí. Jeho dcéra Sonora Smartová-Doddová vnímala svojho otca ako hrdinu, ako odvážneho, obetavého a milujúceho muža. Keď sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj otcovia.
Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín jej otca v nedeľu 19. júna 1910. Oficiálny charakter nadobudol Deň otcov počas vlády amerického prezidenta Lyndona Johnsona. V roku 1966 podpísal deklaráciu, ktorou určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok. Avšak až americký prezident Richard Nixon potvrdil v roku 1972 zákonom trvalé slávenie Dňa otcov na celonárodnej úrovni v tretiu júnovú nedeľu.
Popularita Dňa otcov sa rozšírila aj do ďalších krajín. Okrem tohto sviatku vznikol v roku 1991 aj Medzinárodný deň mužov (International Men's Day), ktorý pripadá na 19. november.
Hoci sa Deň otcov vo väčšine krajín slávi v tretiu júnovú nedeľu, napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Chorvátsku a Belgicku sa spája so sviatkom svätého Jozefa (19. marca), v Nemecku pripadá na 40. deň po Veľkej noci na sviatok Nanebovstúpenia Pána. V Rakúsku na druhú júnovú nedeľu a napríklad v Rusku má tento sviatok krátku tradíciu. Prezident Vladimir Putin podpísal príslušný dekrét v októbri 2021 s tým, že Deň otcov sa bude sláviť v tretiu októbrovú nedeľu.
Sviatok slúži ako prejav vďaky a úcty otcom či starým otcom za ich prínos pre rodinu a výchovu. Vnímanie sa posúva od tradičného delenia úloh k oceňovaniu moderných otcov, ktorí sa aktívnejšie zapájajú do starostlivosti o deti a domácnosť. Na Slovensku prebiehajú oslavy Dňa otcov najmä v kruhu rodiny, na rozdiel od komerčnejšieho Dňa matiek, ktorý sa pripomína každú druhú májovú nedeľu.
Z údajov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2021 vyplynulo, že na Slovensku vtedy žilo 1,4 milióna otcov. Najväčšiu skupinu z nich (47 percent) tvorili otcovia s dvoma deťmi. Štvrtina mala jedno dieťa. Podľa sčítania mal z regionálneho hľadiska v rámci Slovenska najvyšší podiel otcov Prešovský kraj. Žilo tam vtedy 14,5 percenta otcov. Na druhom mieste skončil Košický kraj so 14 percentami otcov.
Príbeh Dňa otcov tak, ako je známy v súčasnosti, sa začal písať začiatkom 20. storočia v Spojených štátoch amerických (USA). Tradíciu uctenia si úlohy a významu otca pre deti však možno vystopovať už v starovekej Babylonskej ríši. V tejto súvislosti sa spomína chlapec Elmesu, ktorý približne pred 4000 rokmi vyryl na starobylú hlinenú babylonskú tabuľku odkaz pre svojho otca, v ktorom mu želal dobré zdravie a dlhý život.
Prvá zmienka, ktorá súvisí s dnešným Dňom otcov, pochádza z roku 1907 a spája sa s Američankou Grace Golden Claytonovou. V decembri 1907 pri banskom nešťastí v Monongahu v Západnej Virgínii zahynulo 361 mužov, z toho 250 otcov. Dcéra jedného z mŕtvych baníkov, práve Grace Golden Claytonová, navrhla miestnemu pastorovi vo Fairmonte, aby sa na ich počesť konala spomienková bohoslužba.
Tradícia Dňa otcov vznikla o tri roky neskôr v meste Spokane v americkom štáte Washington. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky vychovával sám šesť detí. Jeho dcéra Sonora Smartová-Doddová vnímala svojho otca ako hrdinu, ako odvážneho, obetavého a milujúceho muža. Keď sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj otcovia.
Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín jej otca v nedeľu 19. júna 1910. Oficiálny charakter nadobudol Deň otcov počas vlády amerického prezidenta Lyndona Johnsona. V roku 1966 podpísal deklaráciu, ktorou určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok. Avšak až americký prezident Richard Nixon potvrdil v roku 1972 zákonom trvalé slávenie Dňa otcov na celonárodnej úrovni v tretiu júnovú nedeľu.
Popularita Dňa otcov sa rozšírila aj do ďalších krajín. Okrem tohto sviatku vznikol v roku 1991 aj Medzinárodný deň mužov (International Men's Day), ktorý pripadá na 19. november.
Hoci sa Deň otcov vo väčšine krajín slávi v tretiu júnovú nedeľu, napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Chorvátsku a Belgicku sa spája so sviatkom svätého Jozefa (19. marca), v Nemecku pripadá na 40. deň po Veľkej noci na sviatok Nanebovstúpenia Pána. V Rakúsku na druhú júnovú nedeľu a napríklad v Rusku má tento sviatok krátku tradíciu. Prezident Vladimir Putin podpísal príslušný dekrét v októbri 2021 s tým, že Deň otcov sa bude sláviť v tretiu októbrovú nedeľu.