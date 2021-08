Deň otvorených dverí v parlamente nebude, presunuli ho na neurčito

Bratislava 15. augusta (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) v budove Národnej rady (NR) SR v tradičnom termíne 1. septembra tento rok nebude. Pre pandémiu nového koronavírusu presunula Kancelária NR SR podujatie na neurčito. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. DOD sa v parlamente zvykne konať 1. septembra, na ktorý pripadá Deň Ústavy SR.



"Deň otvorených dverí v Národnej rade SR pre nás znamená významnú tradíciu, vďaka ktorej môžeme každoročne a symbolicky v Deň Ústavy SR otvoriť brány parlamentu naozaj pre všetkých. Veľmi nás to mrzí, ale pre pokračujúcu pandémiu koronavírusu sme toto príjemné podujatie posunuli zatiaľ na neurčito. Zdravie návštevníkov je pre nás na prvom mieste. Pevne veríme, že sa situácia čoskoro zlepší a budeme môcť opäť všetkých privítať v priestoroch Národnej rady SR," priblížil vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.



Kancelária NR SR vysvetlila, že počet návštevníkov počas DOD v parlamente prekračuje každoročne hranicu niekoľko tisíc. "Žiaľ, pre súčasný vývoj epidemiologickej situácie nie je možné adekvátne prispôsobiť priebeh DOD v NR SR, a to aj vzhľadom na obrovskú návštevnosť a kapacitu hlavnej budovy NR SR," uviedol odbor. Deň otvorených dverí sa pre pandémiu nekonal ani minulý rok.