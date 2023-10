Deň reformácie je pamätným dňom SR, od jej začiatku uplynulo 506 rokov

Bratislava 31. októbra (TASR) - V utorok 31. októbra si evanjelici na Slovensku a vo svete pripomenú Pamiatku reformácie, od začiatku ktorej uplynie 506 rokov. Jej iniciátorom bol nemecký augustiánsky mních, teológ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther. V Slovenskej republike je 31. október pamätným dňom - Dňom reformácie.



Martin Luther (1483 - 1546) pribil 31. októbra 1517 na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti odpustkom, pretože zvádzali ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia.



Reagoval tým aj na to, že keď pápež Lev X. potreboval peniaze na dokončenie Chrámu sv. Petra v Ríme, nariadil predávanie odpustkov. Ich kúpou sa vraj bolo možné oslobodiť od trestov za hriechy a vyslobodiť aj dušu mŕtveho z očistca. Lutherovým vystúpením sa začal proces reformácie - z latinského reformare, čo znamená opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené.



Luther sa pre svoje postoje ocitol v nemilosti pápeža, ktorý na neho uvalil kliatbu a jeho knihy skončili v plameňoch. Zakladateľ protestantizmu Luther reagoval spálením pápežskej buly s kliatbou a začal prednášať v nemčine, čím sa definitívne rozišiel s rímskou cirkvou. Svoje učenie neodvolal ani na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521. Napriek zákazom sa jeho učenie šírilo po Európe a v roku 1523 začal opäť prednášať na univerzite vo Wittenbergu.



Svoje učenie Luther a jeho spolupracovníci spísali do vyznania, ktoré 25. júna 1530 prečítali cisárovi Karolovi V. na sneme v Augsburgu. Augsburské vyznanie je kresťanské vieroučné vyznanie založené na Lutherovej teológii. Patrí ku kľúčovým textom reformácie a luteránskej teológie.



Reformačné myšlienky sa prostredníctvom kupcov a študentov rýchlo šírili aj na území dnešného Slovenska. Trvalo však takmer 100 rokov, kým aj na Slovensku vznikla evanjelická cirkev. Proces jej vzniku urýchlila Žilinská synoda z roku 1610, na ktorej sa skonštituovala a vytvorila samostatná cirkevná organizácia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.



Pre evanjelikov je sviatok reformácie nielen spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to tiež každodenný návrat k Božiemu slovu.



Počas Dňa reformácie sa v evanjelických kostoloch konajú slávnostné služby Božie a číta sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú Sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných.