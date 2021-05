Deň tiesňovej linky 155 vyzdvihuje prácu jej operátorov a záchranárov

Bratislava 15. mája (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, že operátori tiesňovej linky 155 sú životne dôležití nielen pre samotný systém zdravotníctva, ale pre celú spoločnosť. Predstavitelia štátu to deklarovali vo videu, ktorým zvýraznili sobotňajší Deň tiesňovej linky 155 pripomínajúci význam práce jej operátorov.



„Počas pandemického roka ste boli vystavení enormnému náporu. Za to, že ste v kritických situáciách pomohli veľkému počtu našich spoluobčanov, si zaslúžite uznanie nás všetkých,“ uviedla v tejto súvislosti prezidentka SR Zuzana Čaputová. Rovnaké poďakovanie podľa nej patrí aj záchranárom.



Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) si je vedomý toho, že pracovníci tiesňovej linky počas pandémie siahli až dno svojich síl. "Zároveň ste ukázali, ako ste vy, neviditeľní hrdinovia z linky 155, až životne dôležití nielen pre systém záchrannej zdravotnej služby, zdravotníctva, ale pre celú spoločnosť,“ povedal na adresu operátorov.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) venoval spoločné poďakovanie záchranárom aj operátorom. „Preukázali ste obrovskú vôľu a nasadenie, aby sme všetci spolu pomáhali chrániť zdravie a život ľudí,“ zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva.



Za najťažší rok v existencii tiesňovej linky 155 označil predchádzajúce obdobie i riaditeľ Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Michal Weinciller. „V prvej vlne pandémie sme mali až 50-percentný nárast volaní, v niektoré dni dokonca až o 80 percent viac hovorov ako predtým. Vdruhej vlne spôsobilo šírenie ochorenia COVID-19 nárast volaní i výjazdov,“ dodal.



Z dát vyplýva, že na linke 155 bolo zaznamenaných až 835.308 prichádzajúcich volaní, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2019 otakmer 22.000. Počet všetkých volaní na linke 155 v roku 2020 bol viac ako 1,4 milióna (1.414.701). Číslo zahŕňa aj volania operátorov so zdravotníckym personálom, hygienikmi, samosprávami, či ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému – políciou a hasičmi. V porovnaní s rokom 2019 bol vyšší o takmer 45.000.



Predstavitelia OS ZSS pripomenuli, že pandemická situácia si vyžiadala aj zmeny v manažmente starostlivosti o pacienta, zavedenie nových krokov a krízových plánov pre celú záchrannú zdravotnú službu. Operátorom pribudli nové úlohy aj pri vyťažovaní hovoru s volajúcim najmä z pandemického hľadiska, napr. otázky k cestovateľskej anamnéze, o príznakoch ochorenia COVID-19 či prípadných kontaktoch s infekčnými osobami.



Hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová pripomenula, že základnou úlohou linky 155 naďalej ostáva čo najrýchlejšia a najefektívnejšia pomoc pre volajúceho v tiesni. "Patria k nim aj tie najťažšie situácie, keď operátori telefonicky inštruujú volajúceho, ako podať prvú pomoc či oživovať blízkeho, ale aj odviesť pôrod,“ pripomenula. Poukázala i na to, že operátori musia preukázať nielen špičkovú zdravotnícku profesionalitu, ale často i psychologickú zručnosť získať od ľudí, strachujúcich sa o seba či svojich blízkych, relevantné informácie pre efektívny zásah záchranárov.