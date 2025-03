Deň učiteľov si pripomíname už sedem desaťročí

Bratislava 28. marca (TASR) - Na Slovensku a v Českej republike patrí 28. marec už sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28. marca. Tento deň sa viaže k narodeniu učiteľa národov, pokrokového českého mysliteľa a tvorcu novej pedagogiky Jana Amosa Komenského.



Deň učiteľov má oveľa dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov (World Teachers' Day), ktorý vyhlásila v roku 1994 Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a pripadá na 5. októbra. Tento deň pripomína prijatie Charty učiteľov, ktorá sa považuje za jeden z prvých pokusov zadefinovať postavenie učiteľov a základné princípy v oblasti pedagogiky. Jej signatári ju podpísali 5. októbra 1966 v Paríži.



Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny, ďalej rozdelil čas v škole na prácu a odpočinok a vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Mnohé jeho vyjadrenia, ako napríklad „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, doslova zľudoveli.



V súčasnosti prechádza vzdelávací systém na Slovensku zásadnou zmenou. Hlavným cieľom zmien v základnom vzdelávaní je zlepšenie gramotností a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie. „Deti žijú v súčasnosti v odlišnom svete v inom, ako žili generácie pred nimi. Majú iné skúsenosti, čelia iným podnetom, stoja pred nimi iné príležitosti a výzvy. To je hlavný signál, aby vzdelávací systém začal pripravovať naše deti inak,“ zdôraznil rezort školstva v súvislosti so štartom kurikulárnej reformy.



Proces zmien v rámci nového štátneho vzdelávacieho programu sa začal v septembri 2023 na 39 základných školách. Od septembra 2024 sa kurikulárna reforma rozšírila o 480 škôl, pričom od školského roka 2026/2027 má byť nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých základných školách na Slovensku počnúc prvým ročníkom.



S cieľom zvýšiť prestíž učiteľského povolania, nájsť a oceniť inšpiratívnych a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku vytvorilo v roku 2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Komenského inštitút projekt v podobe ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska (do roku 2023 sa ocenenie nazývalo Učiteľ Slovenska), ktoré je licencované prestížnym medzinárodným ocenením Global Teacher Prize. Koná pod záštitou ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Minulý rok v máji si prevzala ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska Michaela Babejová, učiteľka zo Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre.