Bratislava 4. decembra (TASR) - Štátny sviatok Deň Ústavy SR by viac nemal byť dňom pracovného pokoja. Vyplýva to z návrhu zákona v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý v pondelok schválila vláda.



"Prvý september bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Uvedená úprava sa navrhuje z dôvodu potreby zníženia celkového počtu dní pracovného pokoja, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátu a zamestnanosť," zdôvodnil kabinet.



Zrušenie pracovného pokoja bola dohoda koalície, tvrdí minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). "Jeden štátny sviatok, ktorý sa stane pracovným dňom, dokáže do rozpočtu v budúcnosti priniesť 130 miliónov eur. Hľadali sme vhodné dni a zhodli sme sa zatiaľ na tomto jednom dni," poznamenal.