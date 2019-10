Slovenskí politici reagujú na 101. výročie vzniku Československa

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že 28. október by mal byť štátnym sviatkom. Pri 101. výročí vzniku Československej republiky si v pondelok uctila pamiatku kladením vencov na námestiach Tomáša Garrigua Masaryka a Miroslava Rastislava Štefánika v Bratislave.







"Je to hodné úvahy a je to legitímna úvaha. Bez tohto dátumu by sme zrejme dnes netvorili ani samostatný štátny útvar, takže je to jeden z najvýznamnejších dní, ktorý si treba pamätať a pripomínať možno aj týmto spôsobom," povedala prezidentka.



Zároveň dodala, že v histórii je unikát to, že sa dva blízke národy rozhodli vytvoriť celok, ktorý mal byť pilierom budúcej Európy.







Zdôraznila pritom, že už v tej dobe bolo Československo pokrokovým štátom, kde mali ženy volebné právo. Podľa nej je stále vo vrcholovej politike málo žien a dúfa, že aj jej zvolenie bude ženy motivovať, aby sa viac zapájali do verejného diania.



Premiér: Vznik Československa dal historickú šancu na dnešnú nezávislosť



Vznik Československa dal Slovensku historickú šancu na dnešnú nezávislosť. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri príležitosti 101. výročia vzniku samostatného Československa.



"Oslavy 28. októbra 1918 nie sú žiadnym prežitkom starých čias či dokonca oslavou čechoslovakizmu. Je to míľnik, ktorý Slovenky a Slovákov historicky priblížil k ich demokratickej, zvrchovanej a medzinárodne uznávanej krajine," uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.



Slovensko podľa neho prvýkrát v rámci spoločného štátu dostalo svoje hranice, prvýkrát sa slovenský symbol ocitol na vlajke, vejúcej v mnohých štátoch sveta. "Nie vždy to bolo ideálne a harmonické spolužitie, ale v danej dobe predstavoval spoločný štát určite najlepšie riešenie pre oba národy," povedal predseda vlády.



Československo sa, ako tvrdí, prirodzene stalo medzníkom, ktorý 1. januára 1993 vyústil do hrdej a suverénnej samostatnej republiky. "Právom si preto pripomeňme októbrovú križovatku 1918, ktorá nás naviedla na tú správnu cestu k dnešnej Slovenskej republike," poznamenal Pellegrini.