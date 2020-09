Denník Anny Frankovej vychádza ako komiks

Bratislava 1. septembra (TASR) - Vo vydavateľstve Slovart vychádza v týchto dňoch netradičné spracovanie legendárnej knihy Denník Anny Frankovej, ktorá je aj 70 rokov od svojho vydania bestsellerom. Jedno z najsilnejších svedectiev druhej svetovej vojny prináša príbeh trinásťročnej Anny Frankovej, ktorá sa spolu s rodinou počas vojny dva roky ukrývala v zadnej časti jednej budovy v Amsterdame.



O netradičné spracovanie ikonickej knihy sa postarala autorská dvojica Ari Folman (koncepcia) a David Polonsky (ilustrácie). "Táto podoba príbehu poteší dospelého čitateľa a je zároveň prístupnejšia pre mladších čitateľov. Grafický román Denník Anny Frankovej odporúčame deťom a tínedžerom od desiatich rokov," informovala TASR Alexandra Petrášová zo Slovartu. Komiksové vydanie vychádza pod záštitou Nadácie Anny Frankovej.



"Ari Folman je povolaním filmár, komiks Denník Anny Frankovej je jeho prvou knihou, svoje pôvodné povolanie však nezaprel a z príbehu Anny tvorí aj animovaný film s názvom Where is Anne Frank?," dodala Petrášová.



Anna si zapisovala udalosti od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 a zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. Keď v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu občanom, aby poskytli svoje zápisky do zbierky na historické účely, svoje poznámky začala prepisovať do knižnej podoby. Stihla prepísať podstatnú časť pôvodných listov. Zápisky sa končia textom, ktorý Anna zaznamenala iba pár dní pred tým, ako ju aj jej rodinu našli vojaci a odvliekli do koncentračného tábora. Zápisky sa však zachovali a po vojne sa o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec Otto Frank, ktorý jediný vojnu prežil.