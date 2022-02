Denník Právo: Slováci v Poľsku húfne tankujú pohonné látky

Varšava 8. februára (TASR) - Po tom, ako Poľsko od začiatku februára dočasne znížilo DPH na pohonné látky z 23 percent na osem, zachvátila mnoho slovenských vodičov z pohraničia nákupná horúčka. Napísal to v utorok spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín českého denníka Právo. Upozornil však, že na prepravu benzínu či nafty využívajú slovenskí občania nielen nádrže a kanistre, ale aj veľké plastové nádoby, ktoré sú na prepravu palív nevhodné.



"To, čo robia niektorí nezodpovední slovenskí vodiči, je nielen nezákonné – pretože okrem plnej nádrže majú právo v kanistroch navyše prevážať maximálne 60 litrov benzínu či nafty –, ale hlavne mimoriadne nebezpečné," varovala Anna Grzesiaková z krakovskej Inšpekcie cestnej dopravy, ktorú citoval český portál.



"Plná tisíclitrová plastová nádrž, určená pôvodne na vodu, môže pri preprave (pohonných látok) na prívesnom vozíku či v interiéri vozidla vybuchnúť a spôsobiť nielen nepredstaviteľné materiálne škody, ale aj ohroziť životy ľudí. Ak by došlo k dopravnej nehode, hrozí explózia s tragickými následkami," spresnila inšpektorka riziko prevážania nadmerného množstva pohonných látok v plastových nádobách.



Zamestnanci poľskej inšpekcie už začali na hraničných priechodoch slovenských vodičov kontrolovať a varovať ich, aby nerobili takúto nebezpečnú činnosť.



Denník Právo pripomína, že záujem Slovákov o pohonné látky z Poľska je taký veľký, že na benzínových pumpách v Zakopanom, Nowom Targu či v Jablonke už niekoľkokrát došli zásoby paliva a museli ich na niekoľko hodín zavrieť. Za lacnými palivami do Poľska podľa českého denníka jazdia nielen Slováci, ale aj mnohí Česi a Nemci. Dlhé rady áut sa preto tvoria aj na pumpách na západe Poľska.