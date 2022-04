Denník Štandard rozšíri vydanie, zameria sa na kryptomeny a financie

Bratislava 4. apríla (TASR) - Internetový denník Štandard od 1. mája rozširuje svoje vydanie, bude ponúkať na dennej báze texty a analýzy, týkajúce sa financií a ekonomiky, so špeciálnym zameraním na tému kryptomien a finančnej politiky vo svete. Avizuje spoluprácu s etablovanými autormi v téme bitcoinu a kryptomien. TASR informácie poskytol šéfredaktor denníka Jaroslav Daniška.



Tento vývoj súvisí podľa jeho slov s posilnením spoločnosti Saidler & Co. vo vydavateľstve denníka. Po navýšení aktuálne vlastní 40-percentný podiel, väčšinovým 60-percentným vlastníkom média je Peter Núez. K navýšeniu prišlo rok po vzniku média a po vzájomnej dohode obidvoch majiteľov, priblížil Daniška.



Saidler & Co. je švajčiarska investičná spoločnosť založená a kontrolovaná rodinou Saidler, spravuje aktíva vo výške dvoch miliárd švajčiarskych frankov. Na Slovensku okrem Štandardu investovali aj do regionálneho mestského portálu Terajšok v Trenčíne. Dotáciou prispeli aj na rekonštrukciu zázemia pútnického miesta a výstavbu nového pútnického domu v Skalke pri Trenčíne. Martin Saidler je švajčiarsky občan rakúskeho pôvodu, jeho matka sa narodila v Trenčíne a počas komunistického režimu emigrovala do Viedne, priblížil Daniška s tým, že podporovali slovenský odpor voči komunizmu.