< sekcia Slovensko
Depaul Slovensko: Idú horúčavy, všímajte si ľudí bez domova
Organizácia vyzýva ľudí, aby v prípade, že vidia niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku, zistili, či tento človek nepotrebuje pomoc.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. júna (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko vyzýva verejnosť na všímavosť voči ľuďom bez domova počas leta. Horúčavy môžu mnohým spôsobiť dehydratáciu, úpal či zhoršenie chronických ochorení. Prístup k pitnej vode pritom majú často vzdialený a obmedzený. TASR o tom za organizáciu informovala Dominika Uhlárová.
„Ľudia bez domova strávia väčšinu dňa vonku, bez možnosti skryť sa v tieni. Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich často nedostupné. Z nákupných centier, kde si môžu doplniť vodu a skryť sa pred horúčavou, sú vyháňaní,“ uviedol riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Zároveň poukázal na to, že vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. „Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko,“ doplnil.
Organizácia vyzýva ľudí, aby v prípade, že vidia niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku, zistili, či tento človek nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je jednoduché. „Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to,“ priblížil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Záchranári takisto zdôrazňujú, že ak na oslovenie osoba nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, treba volať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
Depaul Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spúšťa letnú zbierku, v ktorej počas celého leta zbierajú opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Ako spresnila Uhlárová, materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h na adresu Depaul Slovensko alebo poslať poštou.
„Ľudia bez domova strávia väčšinu dňa vonku, bez možnosti skryť sa v tieni. Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich často nedostupné. Z nákupných centier, kde si môžu doplniť vodu a skryť sa pred horúčavou, sú vyháňaní,“ uviedol riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Zároveň poukázal na to, že vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. „Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko,“ doplnil.
Organizácia vyzýva ľudí, aby v prípade, že vidia niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku, zistili, či tento človek nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je jednoduché. „Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to,“ priblížil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Záchranári takisto zdôrazňujú, že ak na oslovenie osoba nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, treba volať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
Depaul Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spúšťa letnú zbierku, v ktorej počas celého leta zbierajú opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Ako spresnila Uhlárová, materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h na adresu Depaul Slovensko alebo poslať poštou.