Depaul Slovensko prináša desať spôsobov, ako pomôcť ľuďom bez domova
Organizácia Depaul Slovensko poskytuje denne nocľah, jedlo a podporu viac ako 350 ľudí bez domova. Ročne je to cez 2200 ľudí v núdzi.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova, prináša desať konkrétnych spôsobov, ako môžu ľudia jednoducho a zmysluplne pomôcť ľuďom bez domova. Cieľom je ukázať, že aj malé každodenné kroky pomoci môžu mať veľký význam. Pre človeka, ktorý je dlhodobo odmietaný, má totiž aj malé gesto veľmi veľký význam. Pre TASR to uviedla Dominika Uhlárová z organizácie.
„Naozaj stačí malé gesto, aby sme niekomu zlepšili deň. Týchto desať typov ponúka ľuďom jednoduché spôsoby, ako si všímať ľudí bez domova, ako s nimi hovoriť, ako im pomôcť. Prakticky chceme ukázať, že pomoc je najmä o našom postoji, empatii a ochote byť tu pre druhého človeka,“ skonštatovala Uhlárová.
Desať tipov pomoci, ktoré majú byť pozvaním k empatii a všímavosti, pokrýva široké spektrum možností. Začať je možné tým najdôležitejším, a to záchranou života. V prípade podozrenia, že je človek v ohrození života, treba volať 112 alebo 155. Možnosťou je tiež ponúknuť pomoc, pri hľadaní sociálnej služby v okolí, s jedlom, vodou či oblečením. Je možné tiež darovať peniaze, v prípade obavy s takouto pomocou môže človek podporiť rôzne programy pomoci, ako je napríklad adopcia postele alebo materiálna pomoc.
Niekedy stačí podľa neziskovej organizácie prejaviť úprimný záujem, keďže ľudia bez domova čelia predsudkom a samote. Posilniť a prinavrátiť dôstojnosť môže už len vypočutie či rozhovor. Možnosťou je tiež stať sa dobrovoľníkom a pomáhať od prípravy jedla cez výpomoc v nocľahárni po voľnočasové aktivity. Človek tiež môže prenajať byt, keďže stabilné bývanie je prvým krokom k návratu do bežného života, pričom nezisková organizácia zabezpečí kompletnú administratívu a podporu počas celej doby prenájmu.
Jedným z tipov je taktiež strhnite „ponižujúcej nálepky“, ako je napríklad slovo „bezďák“. Až 80 percent ľudí bez domova nezapadá podľa organizácie do stereotypnej predstavy o ľuďoch bez domova, preto je potrebné scitlivovať jazyk. Zabúdať by sa nemalo ani na to, že pomoc by mala byť bezpodmienečná a netreba za ňu očakávať vďaku. „Ľudia v ťažkej životnej situácii často riešia základné potreby, ako bezpečie, jedlo, nocľah, nemusia mať preto kapacitu prejaviť vďačnosť očakávaným spôsobom. Vaša pomoc je však nenahraditeľná,“ podotkla Uhlárová.
