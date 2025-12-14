< sekcia Slovensko
Depaul Slovensko pripomína, aby boli v zime ľudia o čosi všímavejší
Bratislava 14. decembra (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova, opätovne pripomína, aby boli ľudia v zime o čosi viac všímavejší k svojmu okoliu. Práve zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím, pri nízkych teplotách hrozí podchladenie či omrzliny. Všímavosťou je možné zachrániť život. Pre TASR to uviedla Dominika Uhlárová z neziskovej organizácie.
„Organizácia Depaul Slovensko vyzýva, aby sme boli v zime všímavejší. Ak stretneme človeka na ulici, môžeme sa opýtať, čo potrebuje. Možno je to teplý nápoj, oblečenie či informácia o sociálnej službe vo vašom okolí,“ skonštatovala Uhlárová.
Počas zimného obdobia nachádzajú niektorí útočisko nocľahárňach, ako je napríklad Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, iní žijú v chatkách, skvotoch či priamo na ulici. Hľadajú miesto, kde nájdu teplo a bezpečie. Nebezpečným útočiskom pred zimou bývajú odpadkové koše, najmä koše na papier pre izolačné vlastnosti kartónov.
V Nocľahárni sv. Vincenta de Paul prespáva viac ako 220 ľudí bez domova, jej kapacity sú každý deň naplnené. Pomoc však ponúka aj formou pomoci priamo v teréne, ošetrovni, nízkoprahovom dennom centre či útulkoch pre chorých. Terénna služba je k dispozícii v bratislavských mestských častiach Lamač, Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves, a to počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 h na telefónnom čísle 0910 842 170.
„Ak vo vašom meste nepôsobí organizácia, ktorá sa venuje pomoci ľuďom bez domova, kontaktovať môžete miestny úrad. Zistite, aké služby pre ľudí v núdzi sú dostupné vo vašom okolí,“ odporúča organizácia Depaul Slovensko.
Pomôcť ľuďom bez domova je možné aj symbolickou adopciou postele na www.adoptujsipostel.sk. Takto je možné podporiť nielen nocľah, ale aj teplé jedlo, hygienu, ošatenie, sociálne poradenstvo a programy, ktoré ľuďom bez domova pomáhajú vrátiť sa do bežného života. Možností, ako pomôcť, je však viac, napríklad podporou Integračného programu bývania či Útulku sv. Lujzy.
Na Slovensku žije viac ako 71.000 ľudí bez stabilného bývania, v Bratislave je približne 4000 ľudí bez strechy nad hlavou. Na Depaul Slovensko sa ročne obráti viac ako 2200 ľudí bez domova.
