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Depaul Slovensko vyhlásil zbierku mobilných telefónov pre klientov
Hlavným cieľom zbierky je zabezpečiť pre ľudí bez domova možnosť zostať v kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už desiatky rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova, vyhlásila zbierku mobilov pre svojich klientov. Pomáhajú im totiž pri hľadaní zamestnania. Darovať je možné akékoľvek funkčné mobilné telefóny, bez rozdielu typu či značky vrátane starších tlačidlových telefónov, ideálne aj s nabíjačkou.
„Hlavným cieľom zbierky je zabezpečiť pre ľudí bez domova možnosť zostať v kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi, čo výrazne zvyšuje ich šance na získanie práce,“ uviedli pre TASR z neziskovej organizácie.
V praxi sa totiž často stretávajú so situáciou, že záujemca o zamestnanie nemá funkčné telefónne číslo, na ktorom by ho zamestnávateľ mohol spätne kontaktovať. To môže výrazne sťažiť jeho uplatnenie na trhu práce. Zároveň však mobilné telefóny slúžia aj na kontakt so sociálnymi pracovníkmi, rodinou a ďalšími organizáciami, ktoré im poskytujú podporu pri riešení ich životnej situácie.
Zbierka mobilných telefónov aktuálne nemá pevne stanovený termín ukončenia, prebiehať bude priebežne počas najbližších mesiacov podľa potreby i záujmu verejnosti. Materiálnu pomoc je možné priniesť každý pracovný deň do 15.30 h na Opavskú 24.
„Hlavným cieľom zbierky je zabezpečiť pre ľudí bez domova možnosť zostať v kontakte s potenciálnymi zamestnávateľmi, čo výrazne zvyšuje ich šance na získanie práce,“ uviedli pre TASR z neziskovej organizácie.
V praxi sa totiž často stretávajú so situáciou, že záujemca o zamestnanie nemá funkčné telefónne číslo, na ktorom by ho zamestnávateľ mohol spätne kontaktovať. To môže výrazne sťažiť jeho uplatnenie na trhu práce. Zároveň však mobilné telefóny slúžia aj na kontakt so sociálnymi pracovníkmi, rodinou a ďalšími organizáciami, ktoré im poskytujú podporu pri riešení ich životnej situácie.
Zbierka mobilných telefónov aktuálne nemá pevne stanovený termín ukončenia, prebiehať bude priebežne počas najbližších mesiacov podľa potreby i záujmu verejnosti. Materiálnu pomoc je možné priniesť každý pracovný deň do 15.30 h na Opavskú 24.