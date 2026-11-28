< sekcia Slovensko
Depaul Slovensko vyzýva na väčšiu všímavosť počas zimy
Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety poskytujú ľuďom bez domova základné ošetrenie, možnosť osobnej hygieny a neobmedzený prístup k teplým nápojom.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá pomáha už 20 rokov ľuďom bez domova v Bratislave, vyzýva verejnosť, aby bola v zime o čosi viac všímavejšia voči svojmu okoliu. Sneženie a mrazy predstavujú pre ľudí bez domova mimoriadnu výzvu. Pripomína tiež viaceré odporúčania, ako je ľuďom žijúcim na ulici možné pomôcť.
„Pokles teplôt a sneženie výrazne zvyšujú riziká pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa, môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám a ohrozeniu života. Mimoriadne zraniteľní sú chorí a oslabení ľudia bez domova či seniori,“ uviedla pre TASR Dominika Uhlárová, PR manažérka z neziskovej organizácie.
Pomoc sa podľa nej môže začať jednoduchou otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje. Je možné mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku, izotermickú fóliu alebo spací vak, prípadne ho nasmerovať do nocľahárne či denného centra. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
„Zároveň prosíme verejnosť, aby nevyháňala osoby bez domova z verejných priestorov, nákupných centier či vozidiel MHD. Aj to môžu byť miesta, kde sa počas zimy aspoň na chvíľu zohrejú,“ podotkla Uhlárová.
V Bratislave funguje počas zimného obdobia aj nočná pohotovostná preprava. Služba funguje denne od 19.00 do 3.00 h nasledujúceho dňa a zabezpečuje prevoz do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá patrí neziskovej organizácii. Teplo a bezpečie vyhľadá v nocľahárni každý večer približne 220 ľudí. Čakáreň je otvorená o 17.00 h, klientov počas mrazov prijímajú aj po 22.00 h.
Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety poskytujú ľuďom bez domova základné ošetrenie, možnosť osobnej hygieny a neobmedzený prístup k teplým nápojom. K dispozícii majú aj spacie vaky, deky, teplé oblečenie a obuv. V teréne pôsobí nezisková organizácia v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. V prípade potreby je možné zavolať terénnych pracovníkov počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 h na čísla 0910 842 170 a 0910 852 384.
Počas zimy hľadajú niektorí útočisko aj v kontajneroch na smeti, najmä kontajneroch na papier pre izolačné vlastnosti kartónov, čo je však veľmi nebezpečné. „Ak takúto situáciu spozorujete, volajte 159. Upozornite človeka na riziko a nasmerujte ho na miesto, kde môže nájsť bezpečné útočisko,“ podotkla Uhlárová.
Verejnosť môže pomoc neziskovej organizácie podporiť aj prostredníctvom kampane Adoptuj si posteľ. Príspevky pomáhajú organizácii zabezpečovať ľuďom v núdzi nielen bezpečný nocľah, ale aj stravu, hygienu, ošatenie a odbornú a špecializovanú pomoc.
„Pokles teplôt a sneženie výrazne zvyšujú riziká pre ľudí, ktorí žijú na ulici. Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa, môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám a ohrozeniu života. Mimoriadne zraniteľní sú chorí a oslabení ľudia bez domova či seniori,“ uviedla pre TASR Dominika Uhlárová, PR manažérka z neziskovej organizácie.
Pomoc sa podľa nej môže začať jednoduchou otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje. Je možné mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku, izotermickú fóliu alebo spací vak, prípadne ho nasmerovať do nocľahárne či denného centra. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
„Zároveň prosíme verejnosť, aby nevyháňala osoby bez domova z verejných priestorov, nákupných centier či vozidiel MHD. Aj to môžu byť miesta, kde sa počas zimy aspoň na chvíľu zohrejú,“ podotkla Uhlárová.
V Bratislave funguje počas zimného obdobia aj nočná pohotovostná preprava. Služba funguje denne od 19.00 do 3.00 h nasledujúceho dňa a zabezpečuje prevoz do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá patrí neziskovej organizácii. Teplo a bezpečie vyhľadá v nocľahárni každý večer približne 220 ľudí. Čakáreň je otvorená o 17.00 h, klientov počas mrazov prijímajú aj po 22.00 h.
Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety poskytujú ľuďom bez domova základné ošetrenie, možnosť osobnej hygieny a neobmedzený prístup k teplým nápojom. K dispozícii majú aj spacie vaky, deky, teplé oblečenie a obuv. V teréne pôsobí nezisková organizácia v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. V prípade potreby je možné zavolať terénnych pracovníkov počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 h na čísla 0910 842 170 a 0910 852 384.
Počas zimy hľadajú niektorí útočisko aj v kontajneroch na smeti, najmä kontajneroch na papier pre izolačné vlastnosti kartónov, čo je však veľmi nebezpečné. „Ak takúto situáciu spozorujete, volajte 159. Upozornite človeka na riziko a nasmerujte ho na miesto, kde môže nájsť bezpečné útočisko,“ podotkla Uhlárová.
Verejnosť môže pomoc neziskovej organizácie podporiť aj prostredníctvom kampane Adoptuj si posteľ. Príspevky pomáhajú organizácii zabezpečovať ľuďom v núdzi nielen bezpečný nocľah, ale aj stravu, hygienu, ošatenie a odbornú a špecializovanú pomoc.