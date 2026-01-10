< sekcia Slovensko
Depaul Slovensko vyzýva na všímavosť k ľuďom bez domova

Bratislava 10. januára (TASR) - Mimoriadne mrazy a sneženie predstavujú v týchto dňoch vážne ohrozenie zdravia a života ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depaul Slovensko preto vyzýva verejnosť na zvýšenú všímavosť a apeluje na pomoc v prípadoch, keď je človek na ulici vystavený chladu, podchladeniu alebo inému zdravotnému riziku.
„Pre človeka, ktorý žije na ulici, môžu byť teploty pod nulou mimoriadne nebezpečné. Podchladenie a omrzliny vznikajú veľmi rýchlo, najmä, ak je človek v mokrom oblečení, oslabený alebo chorý,“ upozornil riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Mnohí ľudia bez domova majú obmedzený prístup k bezpečnému útočisku v teple. Z verejných priestorov či obchodných centier sú často vyháňaní a celé dni trávia vonku v mraze. Dôsledkom sú vážne zdravotné komplikácie, zhoršovanie chronických ochorení, úrazy či omrzliny.
Verejnosť môže pomôcť ľuďom na ulici tak, že im ponúkne teplý čaj, oblečenie alebo suché topánky, pomôže im s nasmerovaním do denného centra alebo nocľahárne, alebo aj tak, že ich nebude posielať preč z verejných priestorov, kde sa chránia pred zimou. „Ak ide o ohrozenie života alebo zranenie, privolajte záchrannú službu na čísle 155 a ostaňte pri človeku do príchodu záchranárov,“ apeluje organizácia Depaul Slovensko.
V Bratislave je k dispozícii nočná pohotovostná preprava. Ak verejnosť večer alebo v noci uvidí človeka ohrozeného zimou, môže kontaktovať mestskú políciu na čísle 159. Služba funguje denne od 19.00 do 3.00 h a v prípade záujmu zabezpečí prevoz do nocľahárne.
Depaul Slovensko upozorňuje aj na zvýšené riziko prespávania ľudí v kontajneroch a polopodzemných zberných nádobách. Ide o extrémne nebezpečné situácie, ktoré môžu mať fatálne následky. Ak niekto uvidí človeka v kontajneri, je potrebné privolať mestskú políciu na čísle 159.
Počas zimy funguje Depaul Slovensko v špeciálnom režime. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul vyhľadá každý večer približne 220 ľudí, čakáreň je otvorená už od 17.00 h a klientov prijímajú aj po 22.00 h. Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety poskytujú ľuďom v núdzi základné ošetrenie, možnosť hygieny, teplé nápoje, spacie vaky, deky a teplé oblečenie.
V teréne denne pôsobia sociálni pracovníci v bratislavských mestských častiach Karlova Ves, Lamač, Dúbravka a Devínska Nová Ves. Terénna služba je k dispozícii počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 h na číslach 0910 842 170 a 0910 852 384.
